Madagascar: Ecole Maarif - Des bourses en Turquie pour les élèves polyglottes

L'école internationale Maarif de Madagascar, ouverte en 2019, connaît un succès grandissant. Bilal Demirci, représentant de la Maarif de Turquie à Madagascar, a souligné les excellents résultats de l'année scolaire 2024-2025. Une dizaine d'élèves de l'établissement poursuivent déjà leurs études supérieures en Turquie, et 20 bourses supplémentaires seront offertes cette année.

L'École internationale Maarif propose un double système éducatif, malgache et français, et se distingue par le polyglottisme de ses élèves. Ils maîtrisent non seulement le malgache, mais aussi le turc, le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand.

Excellence académique

SEM Ishak Ebrar Çubukçu, Ambassadeur de Turquie à Madagascar, a salué la progression rapide de l'école. Ouverte en 2019 avec seulement 32 élèves, elle en compte aujourd'hui 225, et 300 inscriptions sont déjà enregistrées pour l'année scolaire 2025-2026. L'établissement, laïque, excelle particulièrement en technologie, mathématiques et sciences sociales. Yvan Andriamihamina, élève de Terminale S à Maarif Madagascar, en est un bel exemple : il a remporté le premier prix du Festival des Sciences à Abidjan en avril dernier grâce à son gant innovant pour les aveugles. La fin de l'année scolaire 2024-2025 a été marquée par une cérémonie festive au CCI Ivato, où Yvan et tous les élèves de Terminale, Troisième, CM2 et Grande Section ont reçu leurs certificats Maarif. L'événement a mis en lumière la richesse culturelle de l'école avec des danses malgaches et turques, une comédie musicale, de la poésie, du slam et une démonstration de karaté, où les élèves de Sensei Amédée ont obtenu leurs ceintures jaunes.