Madagascar: Tana Design Week 2025 - Les matières oubliées sous les feux des projecteurs

Dans le cadre du Tana Design Week 2025, qui en est actuellement à sa troisième édition, la Cité des Cultures accueille l'exposition « Matières des possibles », portée par Ndao Hanavao, une initiative de Rubis Mécénat - Vitogaz Madagascar. Cette exposition a d'ailleurs signé le coup d'envoi de ce grand événement du design.

Entre écologie, design et futur

Du 28 juin dernier au 9 août 2025, le public pourra découvrir à travers cette exposition peu commune comment les matières, parfois oubliées, peuvent être réinventées et devenir des ressources d'avenir. Il s'agit d'une exposition curatée par Benjamin Loyauté, réunissant six artistes designers, notamment Alexandre Echasseriau, Samuel Tomatis, Laureline Galliot, Richianny Ratovo, The Polyfloss Factory et Domi Sanji.

Les algues invasives, un biomatériau riche en potentiels

En marge de cette exposition, Tana Design Week 2025 propose un programme riche et varié dont des tables rondes, des rencontres et des conférences gratuites ouvertes à tous.

La première table ronde qui portait sur la « Valorisation des algues invasives », a eu lieu le lundi 30 juin dernier. Il s'agit d'une plateforme de discussion inédite autour de la valorisation de ces algues invasives, une plante envahissante qui devient un biomatériau aux potentiels multiples. Autrement dit, un grand moment d'échange pour repenser nos ressources et imaginer ensemble de nouveaux futurs. La table ronde a, en tout cas, permis la rencontre entre création, recherche, écologie et engagement, à travers la participation du designer Samuel Tomatis, du critique et historien du design, Benjamin Loyauté, qui est aussi commissaire design de Ndao Hanavao, de la directrice exécutive de Cétamada, Aina Ramanampamonjy, et de la bénéficiaire de Ndao Hanavao, Mioty Mandresy Andry Ny Aina. Ce moment de partage a été modéré par le designer Domi Sanji, qui est chef du projet Ndao Hanavao et fondateur du Tana Design Week.

Innovation dans le design éco-responsable

Initié en 2018 à Antananarivo par Rubis Mécénat et Vitogaz Madagascar, Ndao Hanavao est un laboratoire de création et d'innovation pour le design social, conçu par des designers invités et des jeunes en formation professionnelle.

Parmi ces designers invités par ce laboratoire figure The Polyfloss Factory LTD, qui a été amené à développer à Madagascar le concept de leur machine Polyfloss, un procédé innovant de recyclage plastique s'inspirant de la barbe à papa, lors de la première édition de Tana Design Week.

Tana Design Week gagne en ampleur

D'ailleurs cette exposition et cette table ronde ne constituent qu'une infime partie du programme du Design Week 2025.

Depuis sa création, Tana Design Week a pour ambition de dynamiser la scène du design malgache.

Au fil des années, l'événement a gagné en envergure, intégrant une diversité croissante de disciplines créatives. Sous le thème fédérateur "Le Génie des Plantes", il invite à explorer les multiples facettes de cette thématique, de l'artisanat à l'architecture en passant par le graphisme et la data-visualisation. L'objectif de cette édition est justement d'explorer la relation entre les plantes et le design, de favoriser un dialogue entre nature et technologies pour un design durable et de créer une plateforme de collaboration entre savoir-faire local et international. Elle investit huit lieux emblématiques de la capitale jusqu'au 19 juillet prochain.