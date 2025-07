Madagascar: Échecs - La Ligue Analamanga dénonce les agissements de la Fédération

Une crise s'installe. Alors que la Fédération malgache des jeux d'échecs vient d'obtenir une reconnaissance de la part de la FIDE, la Ligue Analamanga brise le silence en dénonçant certains agissements de cette instance nationale.

La Ligue Analamanga des Échecs (LADE), par la voix de son Secrétaire général, Zo Andriananja, a publié une déclaration évoquant des pratiques jugées préjudiciables à son fonctionnement, de la part de la Fédération Malgache des Jeux d'Échecs (FMJE). Cette situation, qui s'est cristallisée au fil des dernières années, perturberait le climat autour de la discipline dans la région. La lettre mentionne notamment l'organisation en novembre 2021 d'un tournoi non prévu, coïncidant avec le championnat régional, ce qui aurait limité le prêt de matériel. Des équipements jugés non conformes auraient alors été mis à disposition de la Ligue.

La LADE affirme également avoir subi des pressions dans le cadre de la tenue de son Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juin 2025. « Des appels et des courriels ont été adressés aux clubs à la veille de l'événement, dans le but de freiner son déroulement. Malgré cela, la majorité des clubs reconnus y ont assisté, et l'AGE a été validée par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports (DRJS) », peut-on lire dans la lettre. En conséquence, la Ligue Analamanga annonce la reconnaissance officielle de cette assemblée par les autorités compétentes, et réaffirme son autonomie dans la gestion de ses affaires internes. Elle invite la FMJE à privilégier la concertation et appelle clubs, ligues régionales et joueurs à se mobiliser contre toute forme de pression, en vue d'un avenir structuré et équilibré pour les échecs malgaches.