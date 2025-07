Madagascar: Conseil des ministres décentralisé - Andry Rajoelina, attendu à Fianarantsoa ce jour

La capitale de la région du Betsileo va attirer les projecteurs cette semaine. L'inauguration du nouveau coliseum marque ce déplacement présidentiel à Fianarantsoa.

Déplacement très attendu du couple Andry et Mialy Rajoelina dans la capitale du pays Betsileo. En effet, le couple présidentiel effectuera une visite de trois jours à Fianarantsoa à partir d'aujourd'hui. L'Hôtel des Finances de la Région Haute Matsiatra accueillera un Conseil des ministres décentralisé cet après-midi. Après Toamasina, Mahajanga, Toliara et Nosy Be, c'est désormais au tour de Fianarantsoa d'abriter la réunion hebdomadaire des membres de l'Exécutif.

Comme à l'accoutumée, les élus locaux et les autorités locales vont être conviés à assister à ce Conseil qui devrait être axé sur le développement de la Région Haute Matsiatra. Ce sera aussi une occasion d'identifier les priorités et les besoins de la population locale.

Retour d'ascenseur

Ce déplacement présidentiel sera aussi marqué par l'inauguration de plusieurs zava-bita et des actions sociales. D'après les informations, plus de 17 000 bénéficiaires vont recevoir des aides sociales de la part du président Andry Rajoelina. En effet, le chef de l'Etat prévoit de visiter d'autres districts, en l'occurrence Lalangina, Vohibato et Ambohimahasoa. Parmi les infrastructures que le locataire d'Iavoloha inaugurera pendant ce déplacement figurent, entre autres, les hôpitaux manara penitra à Ambohimahasoa et à Alakamisy Itenina, dans le district de Vohibato, les dortoirs nouvellement construits à Andrainjato pour améliorer les conditions d'hébergement des étudiants dans l'Université de Fianarantsoa, des bureaux des communes dont celui à Alakamisy Ambohimaha dans le district de Lalangina, ainsi qu'un Commissariat de Police à Alakamisy Itenina.

Mais le grand évènement qui va marquer ce déplacement à Fianarantsoa sera l'inauguration du Coliseum d'Ambatomena, prévue se dérouler ce vendredi. Désormais, la Région Haute Matsiatra va être la deuxième ville de Madagascar à posséder ce genre d'infrastructure culturelle, après celle d'Antsonjombe à Antananarivo. Toutes ces nouvelles réalisations vont changer l'histoire de la Région Haute Matsiatra. Aux yeux des observateurs, ces réalisations s'apparentent comme un retour d'ascenseur après les grands succès que la plateforme Isika Rehetra Miaraka Amin'i Andry Rajoelina a pu réaliser lors des dernières échéances électorales.