Madagascar: Carburant - Baisse des prix à la pompe sur fond de psychose de pénurie

Comme chaque début du mois, un changement des prix à la pompe des carburants a eu lieu depuis hier. Cette fois-ci, c'est à une révision à la baisse que les consommateurs ont eu droit.

En effet, les prix du litre du gasoil et du supercarburant ont baissé chacun de 200 ariary, en passant de 5 100 ariary à 4 900 ariary pour le premier et de 5 520 ariary à 5 320 ariary pour le second. Quant au pétrole lampant, le prix du litre est passé de 3 430 ariary à 3 380 ariary, soit une baisse de 50 ariary par litre, entre juin et juillet.

Longues queues

Une baisse des prix qui devait en tout cas réjouir les usagers, mais ce n'était pas exactement le cas, hier où la journée était marquée par les longues queues de voiture devant les stations-services de la capitale. C'était notamment le cas à Ambodifilao où une station-service était en rupture de stock en début d'après-midi. D'après un pompiste de ladite station, la pénurie est due à une perturbation de l'approvisionnement en carburant, constatée ces derniers temps. « D'habitude, nous ne connaissons pas de rupture de stock, car nous avons un système d'anticipation, qui nous permet d'être livrés avant que nos cuves soient vides, mais ces derniers temps, il y a pratiquement un décalage de trois jours entre le délai normal et le délai réel de livraison » explique un pompiste. Par contre, certaines stations-services comme celle de Shell à Behoririka n'ont pas connu ce genre de problème.

Problème passager

Au-delà de la baisse des prix qui devait soulager un peu la trésorerie des taxi-be, cette pénurie n'est pas sans poser de problèmes de gestion à ces petites entreprises de transport qui vivent au jour le jour. « A défaut de faire le plein, un luxe que nous ne pouvons plus nous payer depuis longtemps, nous mettons le maximum dans nos réservoirs, mais le problème, c'est que cela nous prive de la trésorerie réservée à notre subsistance quotidienne », explique un chauffeur de taxi-be, qui en appelle à la prise de responsabilité de l'Etat pour mettre un terme à cette pénurie de carburants. Du côté des autorités, l'on explique qu'il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une pénurie, mais plutôt d'un problème passager. Selon l'Office Malgache des Hydrocarbures (OMH), « les cas de rupture de stocks résultent d'une perturbation au niveau des transports de carburants depuis Toamasina jusqu'à Antananarivo ». Lors d'une récente intervention à la télévision nationale, le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Olivier Jean Baptiste a expliqué, que des dispositions ont été prises et que le problème est en passe d'être réglé. Attendre et voir.