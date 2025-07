Tunisie: L'EST interdite de recrutement - La raison ? Pénalités de retard !

En date du 30 juin 2025, la Fifa a ajouté l'Espérance de Tunis sur la liste des clubs interdits de recrutement jusqu'au paiement des pénalités de retard.

Alors que tout le monde s'attendait à ce que l'Espérance officialise depuis hier les premiers recrutements déjà effectués, voilà que la Fifa l'ajoute, la veille, soit le 30 juin, sur la liste des clubs interdits de recrutement. Selon la Fifa, l'Espérance n'a qu'un seul dossier litigieux en cours et qu'elle doit régler pour être de nouveau habilitée à recruter.

Renseignement pris, il s'agit de pénalités de retard à régler dans les 48 heures. Qui viennent.

Aholou : vers une séparation à l'amiable !

Le départ de Roger Aholou du Parc B se précise. Selon les informations recueillies, des négociations sont menées avec le joueur en vue d'une séparation à l'amiable. L'annonce officielle devra se faire une fois les derniers détails sont réglés. Cela dit, Roger Aholou quittera l'Espérance un an avant la fin de son contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026. Le motif de cette séparation en vue est l'absence prolongée du joueur depuis le début du mois de février pour cause de blessure. Au départ, on lui a diagnostiqué une blessure de fatigue, mais Roger Aholou ne s'est jamais remis sur pied. Le dernier espoir était qu'il sera fin prêt pour le Mondial des clubs mais l'international togolais n'a pas pu se remettre de sa blessure.

Diakité prêté

Un autre joueur étranger ne fera pas partie des plans de Maher Kanzari la saison prochaine. Il s'agit d'Aboubacar Diakité. Le jeune avant-centre malien de 18 ans est lié par un contrat avec l'Espérance qui court jusqu'au 30 juin 2027.

Débarquant en janvier dernier, Aboubacar Diakité n'a pas réussi à trouver une place de choix. Et comme le jeune joueur a une bonne marge de progression devant-lui, on pense le prêter la saison prochaine avec l'espoir de le voir revenir plus aguerri comme c'était le cas la saison dernière de Khalil Guenichi et Achref Jabri.

Reprise le 7 juillet

De retour des Etats-Unis, le staff technique a accordé une dizaine de jours de repos aux joueurs. Maher Kanzari a fixé la date de la reprise des entraînements au début de la semaine prochaine, le lundi 7 juillet.

Outre le programme de préparation d'intersaison à concocter, le coach «sang et or» devra trancher sur la liste des départs. Si on sait que Roger Aholou et Aboubacar Diakité ne font plus partie des plans de l'entraîneur, il doit trancher définitivement sur le cas de deux autres joueurs qui, déçus de ne pas avoir été retenus pour la Coupe du monde des clubs, ont exprimé le désir de voir leurs bails résiliés. Il s'agit de Mohamed Mouhli et Elyas Bouzaiene. Les deux joueurs ont débarqué l'hiver dernier et sont liés par des contrats qui courent jusqu'au 30 juin 2027.

Selon nos informations, Maher Kanzari tranchera sur ces deux cas après la reprise des entraînements, sachant qu'aux yeux d'une frange de supporters, Mouhli et Bouzaiene sont en mesure d'apporter une plus-value à l'équipe.