Madagascar: Football - Championnat et coupe - À deux pas du verdict final

La finale du championnat de Madagascar élite est prévue le 13 juillet, tandis que celle de la coupe nationale se tiendra le 20 juillet. Les demi-finales sont programmées ce week-end.

Il ne reste plus que deux matchs à disputer pour les équipes encore en lice. Le calendrier du championnat national élite, ainsi que celui de la coupe, a été révisé à la suite du report d'un mois - fixé au 31 juillet - de la date limite d'engagement des clubs champions et vainqueurs de coupe aux compétitions interclubs de la CAF. La phase finale de la Coupe de Madagascar reprendra ce week-end. Suivront, la semaine prochaine, les demi-finales retour de la Pure Play Football League (PFL).

Les demi-finales de la coupe nationale se dérouleront samedi et dimanche au stade du By-Pass. Le club sextuple vainqueur de la compétition, Elgeco Plus, recevra samedi, sur sa pelouse, le Cosfa. En quarts de finale, Elgeco Plus avait écarté Toulon FA (2-1), dernière équipe rescapée de la division 1 régionale. Le Cosfa, pour sa part, avait éliminé le FC Rouge (1-0).

Le lendemain, le 6 juillet, le CFFA retrouvera l'AS Fanalamanga. Cette rencontre sera le remake du quart de finale du championnat, au terme duquel le club d'Andoharanofotsy avait arraché son ticket pour le Final Four. En quarts de finale de la coupe, le CFFA s'était imposé face à l'AS Avenir Sainte-Anne (2-1), tandis que l'équipe d'Alaotra Mangoro avait éliminé l'Ajesaia sur le même score (2-1). La finale est programmée pour le 20 juillet. Elle permettra de désigner le successeur d'Elgeco Plus au palmarès de la compétition.

Dernière ligne droite

Les deux dernières étapes du championnat national se tiendront entre les demi-finales et la finale de la coupe. Les demi-finales retour de la PFL sont prévues le jeudi 10 juillet. Le lieu de la rencontre reste à confirmer : elles pourraient se jouer soit au By-Pass, soit au stade Barea de Mahamasina.

Cosfa et Elgeco Plus disposent d'une avance confortable depuis les demi-finales aller, disputées le 19 juin. Elgeco Plus s'était imposé 3 à 0 face aux Assureurs, lors d'un match marqué par une bagarre entre les deux camps à la 80e minute. De leur côté, les Militaires avaient dominé le CFFA (4-2). Trois jours plus tard, le dimanche 13 juillet, les deux finalistes s'affronteront. Là encore, le stade reste à confirmer.

Malgré la décision de la commission de discipline de la Fédération recommandant de rejouer le match CFFA-AS Fanalamanga à Toamasina, le président du CFEM, Henintsoa Rakotoharimanana, persiste : « La compétition continue, les demi-finales ont déjà été jouées. Il n'y avait pas de réclamation officielle. Le match a été homologué et la feuille de match a été signée par le commissaire au match, les arbitres et les capitaines des deux équipes. »