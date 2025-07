Madagascar: Conseil des ministres - L'Exécutif met le cap sur Fianarantsoa

Cap sur Fianarantsoa. Les membres de l'Exécutif arrivent les uns après les autres à Fianarantsoa, depuis hier. Andry Rajoelina, président de la République, est attendu durant la matinée. Le motif de ce déplacement est la tenue d'un conseil des ministres décentralisé dans la capitale de la région Matsiatra Ambony.

Après ceux de Toamasina, Mahajanga, Toliara et Nosy Be, il s'agira du 5e conseil des ministres décentralisé depuis le début du second mandat du locataire d'Iavoloha. À l'instar des quatre précédents, cette réunion de l'Exécutif dans la capitale du Betsileo devrait donner la part belle aux sujets concernant la région Matsiatra Ambony et, plus largement, la province de Fianarantsoa. Le décor sera planté à l'hôtel des Finances de la ville, en présence des parlementaires, élus locaux et des responsables désignés du Matsiatra Ambony.

Le conseil des ministres décentralisé de ce jour sera, par ailleurs, le coup d'envoi d'un programme marathon de trois jours pour le président de la République et sa suite. Des actions sociales et des séries d'inaugurations dans différentes villes du Matsiatra Ambony sont également prévues au planning du chef de l'État. Selon les explications, « en tout, dix-sept mille familles seront les bénéficiaires de ces actions sociales ». Il y en aura dans chaque site visité par le locataire d'Iavoloha, à savoir Fianarantsoa, Alakamisy Itenina dans le district de Vohibato, Alakamisy Ambohimaha dans le district de Lalangina, et Ambohimahasoa.

Pour le volet inauguration, celle de deux nouveaux hôpitaux « aux normes », à Ambohimahasoa et à Alakamisy Itenina, est au programme. « Les infrastructures à inaugurer correspondent à la vision étatique de répondre aux besoins de la population et d'affirmer la présence de l'État jusqu'à la base », défend Lova Paupil Razafindrafito, gouverneur de la région Matsiatra Ambony. Le clou du spectacle sera l'inauguration du Coliseum de Fianarantsoa, sis à Ambatomena. « Il s'agit d'une promesse faite par le Président aux habitants de Fianarantsoa », ajoute le gouverneur.