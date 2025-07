Madagascar: Antsiranana - Les forces de l'ordre passent au peigne fin les pièces d'identité

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité urbaine, les forces de l'ordre ont mené une vaste opération nocturne de vérification ciblée des cartes d'identité, dans plusieurs quartiers de la ville d'Antsiranana. Plusieurs personnes ont été contrôlées, certaines interpellées pour défaut de pièce justificative.

Cette initiative s'inscrit dans les mesures préventives mises en place pour sécuriser les habitants et lutter contre la délinquance et les actes suspects. Elle vise principalement à contrôler les déplacements nocturnes, notamment des mineurs qui errent sans motif valable, créent des troubles et sont souvent identifiés comme les « foroches ». Ces derniers temps, leurs agissements reprennent de plus belle, avec plusieurs cas de jeunes poignardés ou agressés.

À la surprise de nombreux noctambules, des équipes des forces de l'ordre regroupées au sein de l'État-major mixte opérationnel (Emmo), ont été déployées dans des zones jugées sensibles, en particulier aux abords des lieux de loisirs, des axes routiers stratégiques et des points de rassemblement connus.

L'opération a débuté dans la nuit du 26 juin et se poursuit sans interruption. L'Emmo a annoncé que cette initiative sera désormais régulière et inopinée, dans le but de freiner voire d'éradiquer la délinquance dans la ville. Cette action devrait prochainement s'étendre à tous les districts de la région Diana.

Chaque personne qui circule après une certaine heure, est invitée à présenter une pièce d'identité en règle. Malheureusement, rien que pour une seule nuit, vingt-cinq mineurs, errant sans motif précis, ont été interpellés à partir de 23 heures.

Les patrouilles sont menées chaque nuit, et des interpellations sont enregistrées quotidiennement. Les mineurs recueillis sont conduits au poste de gendarmerie pour y passer la nuit, avant d'être relâchés au matin, une fois que les parents ou tuteurs viennent les récupérer avec une pièce d'identité et s'engagent à encadrer leurs enfants.

Selon les explications du directeur régional de la Sécurité publique de la région Diana, l'objectif principal de l'opération est d'éduquer et de sensibiliser la population au respect de la légalité. Tout citoyen sortant de son domicile, surtout la nuit, doit être en possession de sa carte d'identité. Cette mesure vise également à restreindre les déplacements des malfaiteurs nocturnes et à réduire leurs actes délictueux.

« Il est totalement faux de dire qu'un couvre-feu est instauré à Antsiranana. Il s'agit simplement de mesures préventives qui ont pour but de dissuader les actes de délinquance et d'identifier rapidement les personnes suspectes ou en infraction », précise le colonel Tovoson Andriatsiriniaina, chef de l'Emmo-reg. Il a également adressé un appel particulier aux parents pour qu'ils surveillent de près leurs enfants, car les chiffres relatifs aux mineurs qui traînent dans les rues, la nuit, sont préoccupants.

La population, dans son ensemble, a accueilli favorablement cette opération, saluant le renforcement de la sécurité nocturne. Toutefois, certains riverains ont exprimé le souhait que ces contrôles soient menés dans le respect des droits des citoyens et sans abus.