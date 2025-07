Madagascar: Agence américaine - La fermeture de l'USAID actée

Lors de la réception organisée à l'occasion de « l'Independence Day », hier, l'ambassadrice des États-Unis a dit « au revoir » à l'USAID. Des mots qui actent la fermeture de cette agence d'aide américaine à Madagascar.

C'est officiel. Le pôle Madagascar de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) ferme ses portes. L'information a été officialisée de manière indirecte, hier, par Claire A. Pierangelo, ambassadrice des États-Unis.

« À partir d'aujourd'hui, nous disons au revoir à l'USAID et le Département d'État américain assumera la responsabilité des programmes de l'USAID », a déclaré la diplomate dans son discours, lors de la réception de célébration anticipée de « l'Independence Day », à la villa Philadelphia, à Ambaranjana. L'avenir des projets soutenus par le gouvernement américain à travers l'USAID avait déjà été au coeur d'une rencontre entre Claire A. Pierangelo et Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères, le 20 juin.

« Les mécanismes à mettre en place pour garantir la continuité administrative des dons et programmes américains en cours, notamment dans les secteurs de la santé et de l'aide humanitaire ont été discutés durant cette rencontre », rapporte une communication du ministère des Affaires étrangères. Le glas a sonné pour l'USAID depuis la signature, le 20 janvier, d'un décret suspendant les aides internationales américaines par le président Donald Trump. Le coup de grâce a été la suppression de plus de 90 % du financement de ses programmes à l'étranger.

Pour Madagascar, la fermeture du bureau de l'Agence américaine pour le développement est annoncée pour le 14 août. Toutefois, le discours de l'ambassadrice Pierangelo et le déroulé de la réception d'hier ont résonné comme un chant du cygne.

Engagement

Après le premier acte hymnes nationaux, discours, découpe du gâteau et toast - les convives ont été invités à visiter une exposition retraçant les principales actions de l'USAID durant ses quarante années de présence dans la Grande Île.

« Cet après-midi, j'aimerais rendre hommage à l'Agence américaine pour le développement international. Lorsque le gouvernement américain a créé l'USAID en novembre 1961, il s'est appuyé sur l'héritage américain en matière d'aide au développement pour reconstruire les nations après les ravages de la Seconde Guerre mondiale. (...) Les 40 années de présence de l'USAID à Madagascar ont produit des résultats qui ont changé des vies, et souvent sauvé la vie du peuple malgache », soutient l'ambassadrice des États-Unis.

Sur l'un des panneaux de l'exposition, il est indiqué que l'USAID a contribué à la protection de vingt-huit millions de personnes contre le paludisme, à l'accès aux soins vitaux de plus de huit cent mille enfants, et à la préservation de près de trois millions d'hectares de forêts. Santé et nutrition, aide humanitaire, prévention des maladies et lutte contre les épidémies, croissance économique et commerce, protection de l'environnement et développement durable, gouvernance et démocratie : tels sont les principaux domaines d'intervention des fonds d'aide de l'USAID.

Au cours des cinq dernières années, l'agence américaine a alloué près de 790 millions de dollars d'aide à Madagascar. Plus de 250 millions ont été spécifiquement dédiés au secteur de la santé, faisant des États-Unis le principal partenaire bilatéral du pays dans ce domaine. En novembre 2024, l'agence avait lancé deux projets d'une durée de cinq ans, d'un montant de plus de 22 millions de dollars, visant à renforcer la résilience et à améliorer la sécurité alimentaire dans le Sud et le Sud-Est.

La fermeture de l'USAID met en péril l'ensemble des projets qu'elle soutient. Prononçant un discours au nom du gouvernement, hier, Valery Ramonjavelo, ministre des Transports et de la Météorologie, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants pour la décision des États-Unis de maintenir deux aides majeures, à savoir 13 millions de dollars pour le secteur de la santé et 30 millions de dollars pour les aides aux ménages vulnérables durant la période d'exercice actuelle, et qui seront gérées par l'ambassade à partir de maintenant. »

La diplomate Pierangelo a voulu rassurer, concluant son discours sur l'USAID par ces mots: « Bien que le chapitre de l'USAID ici se termine, nous nous engageons à continuer à fournir une assistance vitale qui touche des millions de Malgaches, y compris des programmes qui améliorent la santé maternelle et infantile, fournissent une aide nutritionnelle d'urgence, et aident les communautés à s'adapter aux chocs climatiques. »

Toutefois, la ligne politique affirmée et traduite en acte par l'administration Trump laisse planer le doute.