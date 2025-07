Algérie: Le Premier ministre s'entretient à Séville avec son homologue égyptien

Séville (Espagne) — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a eu, mardi, des entretiens bilatéraux avec le Premier ministre égyptien, M. Moustafa Madbouli, en marge de sa participation, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travaux de la 4e Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4), qui se tient à Séville (Espagne).

Lors de la rencontre, les deux parties ont mis en avant la solidité des liens de fraternité unissant les deux peuples et pays frères et passé en revue l'état et les perspectives des relations de coopération bilatérale, mettant l'accent sur la nécessité d'une action commune pour activer les mécanismes de coopération et renforcer le partenariat, notamment dans les domaines économiques, conformément à la vision stratégique des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère le président de la République arabe d'Egypte, M. Abdel Fattah Al-Sissi.

La rencontre a également porté sur diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier les derniers développements de la cause palestinienne et la situation à Ghaza, outre les efforts visant à rétablir la stabilité dans la région.