Sénégal: Vers une coopération sud-sud renforcée - L'Égypte et le pays déterminés à avancer ensemble

L'Égypte et le Sénégal réaffirment leur partenariat stratégique axé sur la coopération économique, l'échange commercial et des projets communs pour renforcer leur développement mutuel. C'était à l'occasion du 73e anniversaire de l'avènement de la République égyptienne.

L'Égypte est prête à continuer de travailler, main dans la main, avec le Sénégal dans l'esprit d'une coopération Sud-Sud renouvelée et fidèle aux idéaux panafricanistes. L'assurance a été donnée, le 30 juin dernier, par l'ambassadeur de l'Égypte à Dakar, Khaled Aref, à l'occasion du 73e anniversaire de la Révolution du 23 juillet 1952. Selon le représentant diplomatique, les deux pays vont ensemble oeuvrer à faire de leur coopération bilatérale un levier de croissance partagée. « Cela, en mettant à votre disposition notre savoir-faire dans des domaines tels que l'agriculture, l'aquaculture, l'industrie, la santé, la formation professionnelle et l'énergie », a-t-il indiqué. D'après M. Aref, le Sénégal, par sa stabilité et son dynamisme, constitue un partenaire d'excellence sur ce chemin d'intégration et de prospérité continentales.

« Les relations entre l'Égypte et le Sénégal connaissent un dynamisme renouvelé, porté par la volonté politique affirmée de leurs deux chefs d'État », a-t-il déclaré, rappelant les nombreuses initiatives entre les deux pays, certifiant ainsi d'un partenariat en pleine expansion fondé sur une vision partagée du développement et sur une approche gagnant-gagnant.

« Le dynamisme de nos échanges commerciaux témoigne également de cette orientation stratégique. En 2024, il s'élevait à environ 91 millions de dollars, dominé par des produits dans les domaines des matériaux de construction, des produits pharmaceutiques, agricoles et de l'ingénierie. En 2025, une progression de plus de 15 % a été enregistrée ; facilité par la réouverture du bureau commercial égyptien à Dakar et l'intérêt croissant des entreprises égyptiennes pour les produits sénégalais, tels que l'huile, l'arachide, le coton et le sésame », a expliqué Khaled Aref.

Venu représenter le gouvernement du Sénégal à cette fête, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, estime que la coopération sénégalo-égyptienne, quoique satisfaisante, peut encore connaître des meilleures perspectives. Selon lui, il appartient aux deux pays de travailler ensemble pour la renforcer dans plusieurs domaines, dont l'agriculture (en particulier les engrais), l'aquaculture, l'industrie pharmaceutique, la navigation maritime et les échanges commerciaux. Ce, grâce à la mise en place d'une ligne maritime entre les ports d'Alexandrie et de Dakar, au lancement d'une ligne aérienne cargo, à la reprise de la ligne aérienne directe Dakar-Le Caire et à la santé.

« Outre la coopération institutionnelle, les secteurs privés des deux pays sont appelés à jouer un rôle essentiel dans la dynamique de renforcement de notre coopération et dans l'augmentation des échanges commerciaux », a ajouté le ministre. M. Guirassy s'est réjoui de la tenue prochaine, à Dakar, de la quatrième session de la Commission mixte de coopération bilatérale ainsi que de l'organisation d'un forum économique Sénégal-Égypte en marge de cette importante rencontre. « L'ambition est d'offrir une plateforme d'échanges aux décideurs économiques, chefs d'entreprises, investisseurs et représentants gouvernementaux des deux pays afin de leur permettre de nouer des partenariats d'affaires et de partager des opportunités réciproques d'investissement », a conclu le ministre.