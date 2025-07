Sénégal: Fonction publique locale - Les agents municipaux de Touba outillés

Dans l'exécution de ses fonctions, une équipe du Centre national de la fonction publique locale et de la formation (Cnfplf) a tenu, un atelier, avec le Conseil municipal de Touba et ses employés, hier, mardi. L'objectif est d'aider les collectivités territoriales à avoir des ressources humaines de qualité. Selon le Dg du Cnfplf, Alioune Kébé, la commune de Touba mosquée sera un exemple pilote pour le projet visant à fournir aux mairies et conseils départementaux un personnel qualifié.

« Nous travaillons à avoir des collectivités territoriales durables, ce qui nécessitera de les doter en personnel qualifié, mais également d'établir un cadre légal et réglementaire favorable à leur croissance », a indiqué M. Kébé. Le maire de Touba, Abdou Lahad Ka a demandé à établir un partenariat avec le Cnfplf. Une requête que le Dg Alioune Kébé a acceptée. D'après ce dernier, le maire a exprimé sa volonté de se conformer aux réglementations en vigueur concernant les ressources humaines des collectivités territoriales. « Touba devrait servir de modèle pour les autres 600 collectivités territoriales, en ce qui concerne la gestion des ressources humaines », a affirmé le maire, ajoutant qu'ils s'efforcent de maintenir le caractère religieux de la ville tout en respectant les lois et règlements nationaux.

Pour rappel, le Cnfplf a pour objectif de superviser le recrutement et la gestion efficace des ressources humaines dans toutes les collectivités territoriales. Ceci afin que la gestion des statuts et des parcours professionnels des agents repose sur un cadre légal clairement défini et reconnu par les communes.