La 30e et dernière journée de la Ligue 2, disputée le week-end dernier, s'est refermée sur le sacre d'As Cambérène (1eᣴ, 54 pts), acquis de haute lutte suite à sa victoire (0-1) sur la pelouse d'As Kaffrine.

Contre toute attente, les Dakarois que personne ne voyait succéder à Wally Daan, notamment au vu de leur classement à l'issue de la phase aller (6e, 20 pts), ont brillamment renversé la vapeur pour s'adjuger le titre. Devant de grosses pointures comme Stade de Mbour (2e, 51 pts), As Douanes (4e, 47 pts) ou encore Diambars (8e, 41 pts), As Cambérène a bousculé la hiérarchie lors de la seconde partie de la saison avec à la clé des performances de haute facture.

La Ligue 2 a baissé ses rideaux, dimanche dernier, à l'issue de la 30e et dernière journée du championnat. L'heure est donc au bilan de cette saison qui a été passionnante jusqu'au bout, marquée par des surprises et des rebondissements à tous les niveaux. En effet, le spectacle était bien au rendez-vous sur les différentes pelouses ayant abrité un match de la L2 cette saison.

Au total, 460 buts ont été inscrits lors des 240 rencontres, soit une moyenne de 1,92 but par match. L'équipe qui s'est le plus illustrée dans ce domaine est... Diambars avec 42 réalisations, suivi d'Essamaye (41) et d'As Cambérène (36). Le « serial killer » d'As Kaffrine, Mapathé Mbodj, a terminé meilleur buteur du championnat avec ses 15 pions.

As Cambérène a déjoué tous les pronostics cette saison. Sensationnel jusqu'au bout avec ses 15 victoires, 9 matches nuls et 6 défaites, le champion de la Ligue 2 aura survolé cette fin de saison en damant le pion aux cadors du championnat. Promu à l'issue du dernier exercice, le club dakarois a su faire preuve d'une force de caractère inébranlable pour se hisser au sommet et succéder ainsi à Wally Daan. Après une phase aller à demi-teinte où ils ont alterné le chaud et le froid, les « Jaune et vert» ont affiché un visage très séduisant lors de la deuxième partie du championnat, avec pas moins de 34 points enregistrés sur 45 possibles.

La victoire contre Essamaye, le déclic

En effet, classé 6e avec 20 points au compteur, à 11 longueurs du leader d'alors, Essamaye Fc (1er, 31 pts), As Cambérène a mis les bouchées doubles pour renverser la tendance avec 10 victoires, 4 matches nuls et une seule défaite lors des 15 dernières journées. C'est d'ailleurs la meilleure performance réalisée par un club de la Ligue Pro cette saison. La machine s'est vraiment mise en marche lors de la victoire (2-0) à domicile contre Essamaye Fc, le 8 mars dernier au stade municipal des Parcelles assainies, comptant pour la 17e journée. Ce précieux succès contre le leader a été le déclic pour les Dakarois qui ne se sont plus arrêtés. Depuis, le champion de la Ligue 2 n'a plus cessé de monter en puissance, jusqu'à cette dernière victoire acquise sur la pelouse d'As Kaffrine, synonyme de montée et de sacre dans l'antichambre de l'élite du football local.

La dégringolade d'Essamaye Fc

S'il y a un promu qui aurait pu inscrire son nom au palmarès de la Ligue 2, cette saison, sans que ça ait surpris personne, c'est bien Essamaye Fc (3e, 51 pts). En effet, les « Panthères » du sud, champions de la phase aller, ont survolé la première partie de saison en enchaînant de brillantes performances. Solides à domicile et très tranchants offensivement, ils ont séduit les observateurs du football local. Sous les ordres du technicien Amadou Fall Hane, le club sudiste a été intraitable lors des 15 premières journées, avant de prêter le flanc dans la dernière ligne droite du championnat.

De la 22e journée à la 29e journée, Essamaye Fc n'a enregistré aucune victoire (3 défaites et 3 matches nuls). C'est d'ailleurs durant cette période que le champion As Cambérène et son dauphin Stade de Mbour l'ont coiffé au poteau. Le réveil sera tardif, car les deux victoires obtenues lors des deux dernières journées ne suffiront pas à lui garantir une place pour la montée dans l'élite la saison prochaine. Ainsi, Stade de Mbour (2e, 51 pts) qui a terminé à la 2e position au classement accompagnera donc le club de la capitale en Ligue 1.

Cneps et Rs Yoff au purgatoire

Bonnet d'âne à l'issue de la phase aller avec 11 points au compteur, la Rs Yoff (16e, 24 pts) aura été constante dans sa méforme durant toute la saison 2024 - 2025. En enchaînant des contre-performances semaine après semaine, le club lébou s'est enlisé dans les bas-fonds du classement. Depuis qu'ils se sont fait larguer par les autres équipes du championnat dès les premières journées, les Yoffois n'ont plus bougé de leur station de lanterne rouge.

Ils sont donc relégués en National 1 au même titre que les Thiessois de Cneps Excellence (15e, 27 pts). En effet, le club du président Pape Sidy Lô s'est complètement raté cette saison avec des prestations très en deçà de leurs standards habituels. Pourtant, les « Bleu et blanc » s'étaient bien débrouillés lors de la phase aller en pataugeant dans le ventre mou du tableau (9e, 18 pts). Mais tout est parti en vrille durant la deuxième partie de la saison où ils ont été méconnaissables, faisant preuve d'une inquiétante fébrilité.