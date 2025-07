Ile Maurice: Un cachalot pygmée sauvé in extremis à La Balise Marina

Un cachalot pygmée (Kogia breviceps) s'est échoué à La Balise Marina, Rivière-Noire, sur la côte ouest de l'île dans la matinée du mardi 1er juillet, provoquant l'inquiétude et la mobilisation spontanée de plusieurs passants.

Alertés par les mouvements inhabituels et l'agitation sur la plage, des citoyens se sont précipités pour porter assistance au cétacé. Visiblement paniqué, le jeune mâle se débattait sur le sable, se blessant légèrement au passage. Les tentatives pour le ramener au large se sont faites avec prudence, jusqu'à l'arrivée d'une biologiste marine qui a évalué son état. Son diagnostic se voulait rassurant : le cétacé est un adulte en bonne santé, souffrant uniquement de blessures superficielles. Toutefois, la spécialiste a signalé que ce type de désorientation pourrait indiquer un phénomène environnemental plus large, à surveiller dans les semaines à venir. Grâce aux efforts conjugués des sauveteurs improvisés, des plaisanciers présents sur place et des conseils de la spécialiste, l'animal a pu être remis à flot et s'est dirigé à nouveau vers le large sous les applaudissements et les soupirs de soulagement du public.

Le président de l'association #Savetheblu, Murali Krishna Appandi, a salué cette intervention citoyenne, tout en lançant un appel pressant aux autorités : «Suite à cet échouage, #Savetheblu remercie tous les intervenants mais recommande que la National Coast Guard soit mieux équipée, tant en matière de formation que d'outils de réponse rapide pour gérer ce type de situation sensible. Ces incidents peuvent présenter des risques pour la santé humaine et l'écosystème marin. Une intervention rapide et informée est cruciale. Il ne faut jamais manipuler ces animaux à mains nues. »

Murali Krishna Appandi préconise également la mise en place d'un comité d'action chargé de se préparer à l'arrivée imminente des baleines à bosse durant leur migration reproductive annuelle, ainsi que la création d'une ligne d'urgence dédiée permettant au public et aux acteurs du secteur maritime de signaler tout cas de détresse ou observation suspecte. L'association a également tenu à remercier l'équipe d'Adrien's Dream et les plaisanciers qui ont apporté leur aide lors de l'opération de remise à l'eau. Leur engagement a été salué comme un bel exemple de collaboration pour la protection de la faune marine.