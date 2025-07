Ile Maurice: Nuisances sonores - 917 plaintes recensées depuis janvier, 49 contraventions émises

Depuis janvier, 917 plaintes liées à des nuisances sonores ont été enregistrées à travers le pays. Ces signalements concernent principalement des bruits provenant de logements, de fêtes organisées dans des bungalows, de motos, d'animaux ou encore d'autres sources.

Sur l'ensemble de ces cas, 49 contraventions ont été émises. Toutefois, les autorités précisent que la majorité des situations sont résolues par des interventions sur le terrain, axées sur la sensibilisation, sans recours systématique à des sanctions.

Ces actions s'inscrivent dans le cadre des Environmental Protection (Noise) Regulations 2022 et des Noise Control Regulations, entrés en vigueur en octobre 2022. La première réglementation fixe les seuils sonores autorisés selon trois catégories de zones - industrielles, résidentiel les et centrales électriques. La seconde introduit, quant à elle, une amende fixe de Rs 10 000 en cas d'infraction.

A fin d'assurer l'application de ces règlements, la police de l'Environnement a été réorganisée. Elle est désormais structurée en sept divisions régionales et compte 37 agents répartis dans sept unités opérationnelles, dotées de huit véhicules. Les opérations sont principalement menées en soirée et durant la nuit dans des zones considérées comme sensibles, notamment aux abords de restaurants, discothèques et lieux de divertissement.

Parallèlement, les contrôles des émissions sonores et polluantes des véhicules motorisés se poursuivent. De mars 2022 à mars 2025, 5 180 véhicules diesel ont été testés à Maurice et à Rodrigues à l'aide d'un opacimètre. Durant cette période, 601 véhicules ont été détectés avec un taux d'opacité compris entre 50 % et 70 %, tandis que 597 dépassaient les 70 %. Au total, 574 fixed penalties ont été émises et 597 interdictions de circuler ont été délivrées.

Ces données proviennent de plusieurs instances, dont la police de l'Environnement à Maurice et à Rodrigues, la National Land Transport Authority, la Traffic Branch et le ministère des Infrastructures nationales.