Madagascar: Fete de l'indépendance - Les entités politiques interdites de défilé

Une grande première. Les associations et partis politiques ou entités « ayant trait » à une implication politique ont été interdites du défilé organisé traditionnellement le 26 juin. L'Organe mixte de conception (OMC) d'Atsimo Andrefana et le comité d'organisation des festivités de la fête de l'indépendance l'ont décidé ainsi.

« Le 26 juin marque la célébration de l'indépendance du pays, mais c'est également la fête des forces armées. Cette année, avec le comité d'organisation des festivités, nous avons décidé de donner une place particulière aux éléments de l'armée. Les entités politiques ne participeront pas au traditionnel défilé », explique Aubin Thierry Ratovelo, préfet de Toliara.

Le défilé a duré quelque trois heures de temps hier au jardin de la mer de Toliara, c'est presque le temps imparti à tous les défilés militaires des années précédentes. Il n'y eut pas de parade des associations et entités politiques. À l'exemple des associations Mazoto et Zanadriake, à la fois pour et contre le projet Base Toliara, la grande équipe orange de TGV et de l'IRD, ni les autres partis politiques tels que le HVM, l'Arema, le Malagasy Miara-Miainga, ni les Hiaraka Isika, ni le TIM n'ont défilé s'ils étaient en revanche présents l'année passée.

« Les statuts officiels des associations participant au défilé et légalement enregistrés auprès de la préfecture de Toliara ont été vérifiés. Celles à tendance politique ont été mises à part et exclues de la liste du défilé », explique la préfecture. Outre les forces armées, des écoles, des représentants d'opérateurs économiques, la compagnie minière Base Toliara, des sportifs et pratiquants d'arts martiaux, des organisations non gouvernementales et des associations apolitiques, ont marqué la parade d'hier.