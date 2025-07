Madagascar: Redressement de la Jirama - La réduction du délestage espérée d'ici fin 2026

Les usagers de la Jirama devront encore patienter. Une amélioration de l'approvisionnement en électricité n'est envisagée qu'à l'horizon 2026, et sous conditions. « La réduction de délestage dépendra de la mise en oeuvre effective des mesures prévues dans le plan de redressement. Si ces actions sont menées comme prévu, une amélioration progressive de la situation énergétique est attendue avec des premiers résultats visibles d'ici fin 2026. Comme indiqué dans le plan de redressement, la situation s'améliorera progressivement au fur et à mesure de la mise en oeuvre des actions définies dans ledit plan », a indiqué la Jirama, hier.

Pour atteindre cet objectif, la compagnie prévoit d'augmenter la production d'électricité en rénovant ses centrales existantes, en renforçant les réseaux de transport et de distribution, et en réhabilitant plusieurs centrales hydroélectriques. Le plan inclut également la modernisation des sous-stations et des lignes de transmission. Le secteur privé est également appelé à contribuer à cet effort, notamment à travers le renouvellement de ses centrales et le développement de projets hydroélectriques et solaires, dans le but de faire baisser les coûts de production. L'un des volets principaux du plan repose sur l'installation de 300 à 700 MW de centrales solaires, dotées de systèmes de stockage par batteries, réparties à travers le pays. Cette stratégie vise à réduire la dépendance au carburant, l'un des principaux postes de dépense de la Jirama. Enfin, le plan prévoit également l'apurement des arriérés de la Jirama envers ses fournisseurs privés. L'objectif global affiché est de redresser l'entreprise publique pour offrir un meilleur service à la population.