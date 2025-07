Ile Maurice: Volley-ball - La place de leader en jeu

La dernière journée de la phase préliminaire de la Crystal National League masculine se dispute cette semaine. Le duel entre Port-Louis Fire Star qui occupe présentement le fauteuil de leader et le deuxième, Faucon Flacq Camp Ithier VBC, prévu ce vendredi 4 juillet promet d'Être électrique. Il décidera de la place de leader avant les play-offs.

Le Port-Louis Fire Star abordera ce match face au Faucon Flacq Camp Ithier VBC en confiance après avoir fait le plein de points lors de ses six premiers matches dans ces préliminaires. Les Port-Louisiens restent sur un joli succès en quatre sets face au Quatre-Bornes VBC. Les trois premiers sets de cette joute ont été très disputés. Si le Fire Star a remporté le set initial 27-25, le QBVC a répliqué dans le deuxième, 25-23. Il semble que la troisième manche a été le tournant de la rencontre. Les protégés de l'entraîneur-joueur, Gilbert Alfred, l'ont gagné sur le score de 27-25. Ensuite, dans le quatrième set, les Quatre-Bornais n'y étaient plus. Allan Esther et ses coéquipiers ne se faisaient pas prier pour conclure le débat (25-16).

De son coté, le Faucon Flacq Camp Ithier VBC a du endiguer les assauts du Club sportif de Pamplemousses qui s'est réveillé brusquement après un début de saison des plus timorés. Vainqueurs du premier set, 25-16, les hommes de Deepak Aungnoo se faisaient surprendre lors du deuxième, 25-22. Les Nordistes enchaînaient dans la troisième manche, 25-19. Les Flacquois parvenaient à égaliser ensuite (25-18) avant de conclure au tie-break, 15-9.

L'entraîneur-joueur de Port-Louis Fire Star, Gilbert Alfred, espère mener son equipe le plus loin possible cette saison. © Krishna Pather

Au classement, même si les deux équipes ont remporté leurs six matches, Port-Louis Fire Star possède deux points de plus - 18 contre 16. Si les champions en titre veulent terminer en tête à l'issue de cette phase préliminaire, il leur faudra battre leur adversaire en trois ou quatre sets.

De son coté. Quatre-Bornes qui possède 11 points, aura à coeur de conserver sa troisième place. Pour cela, l'équipe entraînée par Al-Zakiyy Ozeer devra s'imposer face au CS Pamplemousses ce jeudi 3 juillet. La quatrième et dernière place qualificative pour les play-offs se jouera entre le Buswell VBC et le Curepipe Starlight SC. Les deux équipes comptent 10 points. Ce soir les deux équipes s'affronteront et se disputeront donc le précieux sésame.

Le samedi 5 juillet, aura lieu le match entre les deux formations occupant les dernières places du classement, soit Trou-aux-Biches Sharks et le promu, CS Mahébourg.

Féminin

Les play-offs démarrent ce jeudi

Les play-offs du championnat féminin débutent ce jeudi 3 juillet. Les championnes en titre du Quatre-Bornes VBC seront opposées à l'Union de Curepipe 1979 VBC à 18h30. Vendredi à la même heure, les Tranquebar Black Rangers affronteront Buswell VBC.

Aujourd'hui, une rencontre de classement (5e-10e places) mettra en opposition La Tour Koenig SC et Curepipe Starlight SC à 18h30. Samedi, deux autres rencontres de classement sont prévues. A 15h, Trou-aux-Biches Sharks sera face au Club sportif de Mahébourg, alors qu'à 16h30, Azur SC affrontera l'Union sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill (USBBRH). Notons qu'Azur SC et l'USBBRH s'étaient imposés lors des premiers matches de classement la semaine dernière face à Trou-aux-Biches Sharks (25-16, 25-15, 25-27, 25-18) et le CS Mahébourg (25-10, 25-4, 25-8) respectivement.

D'autre part, la sélection nationale des moins de 18 ans a remporté son deuxième match dans la Promotional League en dominant Cercle d'Espoir de Plaine des Papayes, 25-15, 25-10 et 25-12.

Le programme

(Au gymnase Pandit Sahadeo, Vacoas)

Mercredi 2 juillet

18h30 : La Tour Koenig SC vs Curepipe Starlight SC (dames)

19h30 : Curepipe Starlight SC vs Buswell VBC (hommes)

Jeudi 3 juillet

18h30 : Quatre-Bornes VBC vs Union de Curepipe 1979 VBC (dames)

19h30 : CS Pamplemousses vs Quatre-Bornes VBC (hommes)

Vendredi 4 juillet

18h30 : Tranquebar Black Rangers vs Buswell VBC (dames)

19h30 : Faucon Flacq Camp Ithier VBC vs Port-Louis Fire Star (hommes)

Samedi 5 juillet

15h : Trou-aux-Biches Sharks vs CS Mahébourg (dames)

16h30 : Azur SC vs Union sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill (dames)

18h : Trou-aux-Biches Sharks vs CS Mahébourg (hommes)