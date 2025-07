Sénégal: Notation - GCR abaisse les notes d'émetteur de long terme et d'emprunt obligataire de la Sonatel

GCR ratings (GCR) a abaissé la note d'émetteur de long terme de la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal SA (SONATEL) de AAA(WU) à AA+(WU) sur son échelle régionale, a annoncé cette agence de notation dont le siège se trouve à Dakar.En outre, souligne GCR, la note d'émetteur de court terme attribuée est de A1+(WU). De même, GCR a abaissé de AAA(WU) à AA+(WU) la note de l'emprunt obligataire de 100 milliards FCFA SONATEL 6,50% 2020-2027. La perspective attachée à ces notations est stable.

« L'abaissement de la notation de la SONATEL reflète la dégradation de son profil financier, consécutive à une pression sur ses flux de trésorerie », a avancé l'équipe de notation de GCR. Elle ajoute que cette situation résulte de la hausse des investissements (2024 : +18,5% en Capex) et l'augmentation substantielle des décaissements de dividendes en 2024 (+38,7%), qui ont affaibli les indicateurs de couverture de la dette.

Néanmoins, GCR est d'avis que la stratégie bien conçue de SONATEL, axée sur le renforcement de ses capacités opérationnelles, favorise des flux de trésorerie durables. « La solide position concurrentielle en tant que principal opérateur de télécommunications mobiles dans ses marchés de présence, lui a permis de maintenir des revenus élevés et en croissance, soutenant ainsi des marges substantielles » , indique encore GCR qui note que SONATEL a connu en 2024 une pression sur ses flux de trésorerie, sous l'effet combiné d'un niveau élevé de décaissements de dividendes (+38,7% en comparaison de 2023, incluant des arriérés) et d'un accroissement des investissements (+18,5% en Capex), principalement dédiés au déploiement de ses infrastructures réseau. Cette pression a entraîné une baisse du taux de couverture des dettes à 20% (2023 : 38%). Malgré cela, le levier financier demeure extrêmement modéré. La dette nette représente seulement 0,1x l'EBITDA à fin 2024, traduisant une structure capitalistique robuste.

Selon toujours GCR, la capacité de couverture des frais financiers s'est par ailleurs renforcée, avec un ratio EBITDA/Intérêts nets porté à 39,7x (2023 : 33,3x), attestant d'une gestion rigoureuse du passif. GCR estime qu'au cours des 12 à 18 prochains mois, la situation financière de l'opérateur devrait demeurer solide, à condition que la politique de distribution reste alignée sur la génération de cash-flow. À moyen terme, une trajectoire d'investissement soutenue non compensée par une hausse corrélative de la rentabilité pourrait cependant réduire les marges de manœuvre financières. « Le maintien d'un équilibre prudent entre rendement actionnarial, investissement et solidité financière sera déterminant pour la stabilité du profil de crédit », souligne GCR.

En 2024, SONATEL a enregistré une performance financière solide, avec un chiffre d'affaires en hausse de 9,6% à 1 776,4 milliards FCFA, soutenu par la croissance des services Data mobile (+19,8%), Orange Money (+16 %) et du haut débit fixe (+24%). L'EBITDA a progressé de15,9% (EBITDAal : +12,3%), atteignant 850,4 milliards FCFA (EBITDAal : 839,2 Mds FCFA), avec une marge de 47,9% (EBITDAal :47,2%), grâce à une discipline de coûts rigoureuse. Le résultat net a augmenté de 18,7%, à 393,7 milliards FCFA, confirmant une conversion efficace des gains opérationnels. Selon GCR, malgré une baisse des revenus Wholesale (-8,7%) et Voix, SONATEL bénéficie d'un modèle résilient, apte à capter la croissance des segments numériques. GCR anticipe, sur 12 à 18 mois, un maintien confortable des revenus et marges, soutenu par une base d'abonnés robuste et une offre diversifiée.

L'agence soutient que SONATEL présente un profil de liquidité adéquat, avec une couverture de ses besoins de court terme estimée entre 125 % et 150 % en 2024. Cette solidité découle d'une bonne génération de trésorerie opérationnelle et d'un endettement modéré. GCR anticipe une poursuite de cette tendance favorable sur les 12 à 18 prochains mois, sous réserve du maintien d'une politique de dividendes prudente.

Selon l'équipe de notation, le profil d'affaires de SONATEL demeure solidement ancré grâce à sa position dominante en Afrique de l'Ouest avec des parts de marché supérieures à 50% dans tous ses pays d'implantation en 2024. Sa diversification géographique constitue un atout. Cependant, déplore GCR, l'environnement macroéconomique au Sénégal s'est détérioré, en raison d'un niveau d'endettement public désormais considéré comme préoccupant, ce qui impacte la notation de SONATEL.

L'agence de notation estime que la résilience du Groupe repose sur sa capacité à maintenir son avance technologique, sa flexibilité stratégique et sa discipline financière. La puissance de la marque Orange et un large réseau de distribution renforcent son avantage concurrentiel. Cependant, GCR est d'avis que la saturation des services traditionnels (voix, SMS) et l'émergence d'acteurs disruptifs, notamment dans le mobile money et l'internet par satellite, exercent une pression croissante sur les marges et imposent une transformation continue du modèle économique. De plus, le partage d'infrastructures de télécommunication imposé au Sénégal, bien qu'encadré, pourrait à terme diluer l'avantage compétitif de l'opérateur. GCR estime qu'au cours des 12 à 18 prochains mois, SONATEL sera en capacité de conserver ses parts de marché importantes, ce qui soutiendra la progression de ses revenus malgré la saturation progressive des segments traditionnels. SONATEL dispose d'une gouvernance robuste, alignée sur les orientations régionales du Groupe Orange, tout en laissant une autonomie stratégique aux filiales. Cette organisation est renforcée par des conventions techniques (cybersécurité, performance réseau) et une politique d'achats optimisée via Buyin. Selon toujours GCR, l'intégration croissante des critères ESG, avec des engagements concrets (neutralité carbone 2040, formation numérique), soutient son impact sociétal.

GCR justifie la perspective stable par le positionnement concurrentiel solide du Groupe sur ses marchés, qui lui assure une capacité durable à générer des revenus et à maintenir des marges élevées. « De plus, ajoute l'agence de notation, la robustesse attendue de sa gouvernance et la stabilité prévue de son profil d'endettement devrait soutenir le profil de crédit, malgré une pression persistante sur les flux de trésorerie induite par le niveau élevé des investissements et des décaissements de dividendes importants. »

Selon GCR, une amélioration de la notation de SONATEL serait la conséquence de : i) une réduction des tensions sur ses flux de trésorerie, grâce à une maîtrise accrue de ses besoins d'investissement et à une politique de distribution de dividendes moins contraignante ; ii) un maintien ou d'une croissance de ses revenus, soutenus par une compétitivité préservée et une offre de services attractive, permettant ainsi de stabiliser ses marges ; iii) un renforcement de son profil de liquidité, se traduisant par une amélioration de ses indicateurs de couverture.

Par contre, l'agence soutient qu'une détérioration de la notation de SONATEL serait la conséquence de : i) une détérioration significative de son profil financier, notamment une baisse marquée des revenus et des marges, entraînant un affaiblissement des ratios de couverture de la dette et de liquidité ; ii) une contraction des marges réduisant la capacité d'autofinancement du Groupe et, par conséquent, sa capacité à réaliser les investissements nécessaires au maintien de sa position concurrentielle ; iii) la mise en oeuvre d'une politique d'endettement jugée excessive par GCR.