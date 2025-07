Afrique: Google sélectionne 15 startups africaines spécialisées dans l'IA pour la dernière cohorte de l'accélérateur

TLDR

Google a annoncé la sélection de 15 startups africaines pour la neuvième cohorte de son accélérateur Google for Startups : Afrique

Les entreprises sélectionnées couvrent le Nigeria, le Kenya, le Ghana, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Sénégal et l'Éthiopie.

Chaque startup recevra jusqu'à 350 000 dollars de crédits Google Cloud, une assistance personnalisée pour les produits d'IA et un mentorat de la part des ingénieurs de Google.

Google a annoncé la sélection de 15 startups africaines pour la neuvième cohorte de son accélérateur Google for Startups : Afrique. Le programme de trois mois cible les entreprises en phase de démarrage, qui se consacrent à l'IA, et vise à soutenir leur croissance grâce à un mentorat technique, à des ressources de développement commercial et à des crédits cloud.

Les entreprises sélectionnées couvrent le Nigeria, le Kenya, le Ghana, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Sénégal et l'Éthiopie. Parmi elles figurent Pastel, du Nigeria, qui développe la détection des fraudes par l'IA pour les banques ; Shamba Records, du Kenya, qui aide les agriculteurs à accéder à des crédits intelligents ; et Smartel Agri Tech, du Rwanda, qui propose des dispositifs d'IA alimentés par l'énergie solaire pour détecter les maladies des cultures.

Chaque startup recevra jusqu'à 350 000 dollars de crédits Google Cloud, un soutien personnalisé pour les produits d'IA et un mentorat de la part des ingénieurs de Google. Le programme a reçu près de 1 500 candidatures provenant de toute l'Afrique.

Depuis son lancement en 2018, l'initiative a soutenu 140 startups à travers 17 pays. L'objectif de Google est de promouvoir l'innovation en matière d'IA pertinente au niveau local dans des secteurs critiques tels que l'agriculture, la santé, la finance et la logistique.

Points clés à retenir

L'essor des startups africaines spécialisées dans l'IA montre comment l'innovation locale façonne l'avenir numérique du continent. Ces entreprises se concentrent sur des problèmes sectoriels spécifiques financement agricole, détection des maladies des cultures, commerce transfrontalier et gestion des données de santé plutôt que sur des applications génériques de l'IA. Cette approche reflète la nécessité pour l'Afrique d'innover en priorité sur les problèmes, et non sur les technologies. En intégrant l'IA dans des outils destinés aux agriculteurs, aux PME et aux cliniques, les startups élaborent des solutions contextuelles qui favorisent l'inclusion et la productivité. Le soutien de géants de la technologie comme Google permet à ces entreprises d'accéder à des infrastructures et à une expertise autrement hors de portée. Mais la valeur essentielle réside dans la manière dont ces startups associent l'IA aux connaissances culturelles et infrastructurelles, en faisant le lien entre les systèmes formels et informels. À mesure que l'accès à l'informatique se développe et que la réglementation évolue, l'IA africaine passera probablement plus rapidement du stade de l'expérimentation à celui de la production à grande échelle. Ces 15 startups signalent un changement plus large : de la consommation d'outils d'IA mondiaux à la construction de systèmes locaux qui peuvent servir des millions de personnes selon leurs propres conditions.