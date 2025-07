Afrique de l'Ouest: L'indice BRVM 30 s'enrichit de trois nouvelles valeurs lors de son rééquilibrage trimestriel

TLDR

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a actualisé la composition de son indice phare BRVM 30 suite à la révision trimestrielle conclue le 1er juillet 2025.

Trois nouveaux titres - BIIC Bénin (BICB), Servair Abidjan CI (ABJC) et Sicable CI (CABC) - ont été ajoutés.

Ils remplacent Coris Bank International BF (CBIBF), la Loterie Nationale du Bénin (LNBB) et Oragroup Togo (ORGT).

La mise à jour maintient l'indice à 30 composantes. L'indice BRVM 30 est conçu pour refléter la liquidité du marché et les tendances de performance des actions les plus activement négociées dans la région de l'UEMOA. Parmi les valeurs restantes, on peut citer Ecobank CI, Orange CI, Sonatel SN, et TotalEnergies Marketing CI.

Selon le directeur général de la BRVM, le Dr Edoh Kossi Amenounve, cette révision va dans le sens de l'objectif de la bourse qui est d'améliorer la représentation et la liquidité du marché.

Points clés à retenir

La révision trimestrielle de la BRVM 30 reflète l'objectif de la BRVM de maintenir un indice qui reflète au mieux la liquidité et les volumes de transactions sur le marché régional de l'UEMOA. L'inclusion de BIIC BN, Servair Abidjan CI, et Sicable CI indique une augmentation de l'activité ou un meilleur respect des critères de cotation, tandis que le retrait de Coris Bank, Oragroup, et Loterie Nationale indique une baisse potentielle des transactions ou de la capitalisation boursière. Ces changements sont importants pour les investisseurs institutionnels qui suivent l'indice, ainsi que pour les fonds passifs et les ETF qui font référence au BRVM 30. De plus, la mise à jour assure la confiance des investisseurs dans l'intégrité et la pertinence de l'indice dans un marché régional en pleine maturation.