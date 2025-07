Egypte: L'entreprise égyptienne AgriCash obtient un financement de départ pour développer sa plateforme de crédit aux agriculteurs

TLDR

La startup égyptienne AgriCash, spécialisée dans l'agro-fintech, a levé un fonds d'amorçage d'un montant non divulgué, mené par Alex Angels, avec la participation d'autres investisseurs régionaux.

La plateforme numérique fournit aux agriculteurs des informations agronomiques alimentées par l'IA, une assurance-récolte et un crédit Buy Now, Pay Later (BNPL) pour accéder aux intrants agricoles et d'élevage

Ce nouveau capital permettra à AgriCash de développer ses activités en Égypte, de pénétrer les marchés régionaux et de finaliser l'intégration de ses partenaires financiers et d'assurance.

La startup égyptienne AgriCash, spécialisée dans l'agro-fintech, a levé un financement de démarrage non divulgué, mené par Alex Angels, avec la participation d'autres investisseurs régionaux. La société, fondée en 2024 par Diaa Youssef et Mostafa El-Sehli, propose une plateforme numérique qui fournit aux agriculteurs des informations agronomiques alimentées par l'IA, une assurance récolte et un crédit Buy Now, Pay Later (BNPL) pour accéder aux intrants agricoles et d'élevage.

Le nouveau capital soutiendra les plans d'AgriCash pour s'étendre à travers l'Égypte, pénétrer les marchés régionaux et finaliser les intégrations avec les partenaires financiers et d'assurance. Son modèle BNPL conforme à la charia offre des plafonds de crédit allant jusqu'à 3 millions de livres égyptiennes et des périodes de remboursement allant jusqu'à 12 mois sans intérêt.

AgriCash a intégré plus de 1 500 agriculteurs actifs, s'est associée à 60 fournisseurs et a répertorié plus de 750 produits. La société vise un volume d'affaires de 500 millions d'EGP d'ici la fin de 2025 et prévoit de lancer le financement du bétail en 2026.

Points clés à retenir

AgriCash pénètre un marché traditionnellement mal desservi, celui des petites et moyennes exploitations agricoles égyptiennes, en proposant une plateforme numérique de crédit et d'agronomie adaptée aux réalités locales. Avec un accès limité au financement traditionnel et des coûts d'intrants en hausse, de nombreux agriculteurs égyptiens sont confrontés à des écarts de productivité. Le modèle BNPL sans intérêt d'AgriCash, soutenu par l'IA et l'assurance, pourrait contribuer à réduire les contraintes de trésorerie et les risques opérationnels. En numérisant le financement des agriculteurs et en utilisant des méthodes conformes à la charia, AgriCash s'aligne sur les préférences culturelles tout en répondant aux objectifs d'inclusion financière.

Le modèle hybride en ligne et hors ligne de la startup, qui a touché plus de 100 000 agriculteurs, montre comment les plateformes technologiques peuvent s'étendre sur les marchés ruraux où la pénétration du numérique reste faible. Alors que l'Égypte s'efforce de moderniser son secteur agricole et d'accroître les revenus de l'agro-exportation, des plateformes comme AgriCash pourraient jouer un rôle de plus en plus important dans l'élaboration de l'avenir de la finance inclusive.