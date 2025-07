Afrique de l'Ouest: Assises régionales de la jeunesse - La CEDEAO engage le dialogue avec les jeunes

Le Sénégal accueille les premières assises régionales de la jeunesse de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). Une occasion pour les autorités des pays membres de l'instance régionale d'écouter leur jeunesse.

Les assises régionales de la jeunesse de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont démarré, hier, à Saly (Mbour). Du 1er au 3 juillet 2025, la parole sera donnée aux jeunes avec comme thème : « Engager la Cedeao pour une nouvelle vision de la jeunesse ».

Ces assises réunissent plus de 200 participants dont 12 délégations de jeunes en provenance de la région ouest-africaine. Une occasion pour les autorités sénégalaises de réaffirmer leur engagement et leur volonté à faire de la jeunesse le moteur du développement économique. « Nous oeuvrons, au Sénégal comme dans d'autres pays de la région, à institutionnaliser la participation des jeunes dans les cadres de gouvernance locale, nationale et régionale », a assuré Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

Des consultations publiques, des séries de webinaires et d'autres initiatives de mobilisation et d'échanges ont été effectués pour toucher les jeunes dans leur diversité. « On veut partir des préoccupations des jeunes à la base pour définir des objectifs d'avenir. C'est une phase finale qui va nous permettre de déposer en 2026 un document de politique globale axée sur le futur de la jeunesse avec ses préoccupations liées aux questions d'éducation, de santé, d'emploi et surtout l'utilisation des technologies numériques comme l'intelligence artificielle », a déclaré le Pr Fatou Sow Sarr, commissaire au Développement humain et aux Affaires sociales de la Cedeao.

Ces assises offrent également une opportunité unique de raviver l'esprit communautaire, de mettre en lumière les aspirations des populations ouest-africaines, notamment celles des jeunes, et de redéfinir les priorités de développement à la lumière des réalités actuelles de la jeunesse. Représentante des jeunes du Sénégal, Khady Diallo a appelé les États membres de la Cedeao à lutter contre le chômage des jeunes et l'émigration irrégulière.