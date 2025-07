Sénégal: Procès de Bachir Fofana - Le Président renvoie au 16 juillet puis poursuit les débats

Le procès du journaliste Serigne Cheikh Sarr Fofana a été renvoyé au 16 juillet, suite à l'attitude du prévenu qui s'est braqué devant la barre. Au cours de l'interrogatoire, répondant à une question de Me El Hadji Diouf, B.Fofana a lancé que ses codétenus de la chambre 48 dans laquelle a séjourné Cheikh Guèye, lui ont dit que ce dernier leur fait savoir que le marché des véhicules de l'Assemblée Nationale lui a été attribué.

« Donc vous maintenez vos propos », a demandé le Président. » C'est ce que vous voulez que je dise », a répliqué le mis en cause. Le président décide de renvoyer au 16 juillet. La défense constituée de Mes Amadou Sall, El Hadji Diouf, Mbaye Séne, Moustapha Dieng, Aboubakry Barro et Aliou Sow fustige une violation des droits de la défense. Me Sall quitte la salle à 11h 02. Me Diouf parle de récusation. Me Sow Sall demande une suspension qui a été accordée. Revenu dans la salle à 11 h 20, le Président revient sur sa décision et ordonne la poursuite des débats.

Lire aussi:https://lesoleil.sn/actualites/societe-fait-divers/affaire-bachir-fofana-le-chroniqueur-place-en-garde-a-vue-apres-lautosaisine-du-parquet/

Bachir Fofana est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles suite à une saisine du procureur de la loi. Il a soutenu que le marché des véhicules de la 15e législature a été gagné par Cheikh Guèye, qui serait impliqué dans le dossier qui vaut à l'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall un bracelet électronique.