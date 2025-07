Hier, mardi, dans la localité de Saly-Portudal s'est ouverte la session de formation des points focaux des 19 communes urbaines, organisée par l'Agence de Développement Municipal dans le cadre du Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (Pacasen). Prévue du 1er au 4 juillet 2025, cette rencontre vise à renforcer les capacités en gestion environnementale et sociale, pilier stratégique du développement urbain durable.

Présidée par M. Abdourahmane Ndour, Chef de la Division de la Réglementation Environnementale et du Contrôle à Dakar, représentant Baba Dramé, Directeur de la Réglementation Environnementale et du Contrôle, la cérémonie d'ouverture a été marquée par un appel à une gouvernance responsable, soucieuse des défis climatiques. « Cette initiative traduit une volonté forte d'assurer un développement urbain durable, inclusif et résilient », a déclaré M. Ndour, saluant l'engagement de l'Adm pour une approche intégrée et respectueuse de l'environnement dans la gestion des territoires.

Le Pacasen, projet phare du gouvernement sénégalais, ambitionne de doter les collectivités territoriales des moyens nécessaires à une croissance maîtrisée, tout en intégrant les dimensions environnementales, sociales et sécuritaires. Dans ce contexte, la Ges se positionne comme un outil incontournable pour anticiper les risques, préserver les écosystèmes et garantir la qualité de vie des populations. « La gestion environnementale et sociale n'est plus une option, c'est une exigence », a martelé le représentant du ministère, soulignant la nécessité pour les acteurs locaux de s'approprier les normes nationales et internationales, notamment celles de la Banque mondiale.

Durant ces quatre jours, les participants seront outillés pour élaborer, mettre en oeuvre et suivre efficacement les plans de gestion environnementale, afin d'assurer la durabilité des investissements publics. Le Ministère de l'Environnement et de la Transition Écologique, à travers la Direc, réaffirme ainsi son engagement à accompagner tous les projets de développement dans leur mise en conformité environnementale, gage d'un avenir urbain plus résilient.