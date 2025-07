Afrique de l'Ouest: Préparation de l'AfroBasket « Abidjan 2025 » - Le ministre des Sports dope les « lionnes » à Saly

Khady Diène Gaye, ministre des Sports, des Sports et de la Culture, a rendu visite, hier, à l'équipe nationale féminine de basketball, en regroupement depuis dimanche à Saly. Cette retraite, organisée en prélude à l'AfroBasket « Abidjan 2025 » (25 juillet - 3 août), a pour objectif de mieux préparer les « Lionnes ». L'autorité a profité de l'occasion pour réitérer le soutien du peuple sénégalais mobilisé derrière l'équipe nationale féminine à la recherche de son douzième titre continental.

Après une séance d'entraînement matinale, les « Lionnes » de l'équipe nationale de basketball ont reçu, hier, la visite du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Au cours de cette rencontre, Khady Diène Gaye a salué l'engagement et la détermination des « Lionnes » et du staff technique. Elle a réaffirmé le soutien du gouvernement et la volonté du peuple sénégalais d'accompagner l'équipe à la recherche de son deuxième sacre continental en terre ivoirienne. « J'ai l'intime conviction que vous allez revenir avec le trophée. Au-delà du sport, vous êtes les ambassadrices du Sénégal.

Certainement, vous allez hisser le drapeau de la Nation au sommet de l'Afrique. Nous avons mis les moyens nécessaires pour que vous puissiez être dans les meilleures dispositions pour aller reconquérir le continent. Vous avez une mission qui n'est pas de tout repos. Cette Coupe d'Afrique est votre « Talatay Nder ». Donnez le meilleur de vous-mêmes et revenez avec la coupe. Les moyens mis à votre disposition sont les biens de l'ensemble des Sénégalais et pour cela vous devez vous battre sans complexe, car vous avez le talent. À travers ma visite, recevez les salutations et les encouragements du président de la République et du chef du gouvernement », a indiqué le ministre des Sports s'adressant aux « Lionnes ».

À Saly, elles ont trouvé un cadre propice et adapté pour mieux préparer l'AfroBasket « Abidjan 2025 ». Bien que l'intensité des entraînements se fasse ressentir, les joueuses sénégalaises restent toujours déterminées à aller jusqu'au bout pour décrocher la première place du podium. « Toutes les conditions sont réunies pour que nous soyons au top. Nous sommes conscientes des attentes de la Nation. Par conséquent, nous nous préparons mentalement et physiquement pour revenir avec la coupe », a rassuré la capitaine de l'équipe, Yacine Diop.

Du côté du staff technique, toutes les mesures sont déjà prises pour que ce regroupement puisse se dérouler dans les meilleures conditions. En plus des entraînements, ce rassemblement est une véritable opportunité pour huiler le dispositif en assurant l'intégration des nouvelles recrues. « L'AfroBasket n'est pas facile. Mais cette année, l'objectif, c'est de reconquérir le titre. Je suis vraiment confiant. On sait que cette confiance doit se concrétiser par une victoire. Je voudrais également vous remercier, vous autres, d'avoir accepté de venir répondre à l'appel de la nation », a salué Me Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basket-ball. Avec onze titres continentaux, l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal va disputer les Women's AfroBasket à Abidjan, du 25 juillet au 3 août 2025, et tentera d'ajouter une douzième couronne dans son escarcelle.