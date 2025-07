Sénégal: Afrobasket - Visite Khady Diène Gaye aux lionnes - «Vous partez en guerre»

En route pour l'Afrobasket, les Lionnes ont reçu hier, mardi, à Saly, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, Khady Diène Gaye. Celle-ci a encensé la bande à Yacine Diop, à trois semaines du coup d'envoi de la 27e édition de l'Afrobasket féminin Abidjan 2025. Tout en exhortant au dépassement car « «Vous partez en guerre», a-t-elle annoncé aux Lionnes du basket, vice-championnes d'Afrique.

Madame Khady Diene Gaye, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture a rendu visite hier aux Lionnes du basket à Saly-Portudal dans le cadre de leur préparation pour aborder les compétitions de l'Afrobasket féminin Abidjan 2025 .

Prenant la parole devant les Lionnes, elle a salué les membres de l'encadrement technique, administratif, et médical. Madame la ministre des Sports s'est réjouie d'entendre des Lionnes qu'elles sont dans un cadre idéal, un somptueux hôtel 5 étoiles en face de l'océan Atlantique. A l'en croire, toutes les commodités de la haute performance sont réunies pour elles. Elle leur a adressé les encouragements des hautes autorités du pays, en l'occurrence le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier Ousmane Sonko. Elle leur a demandé de respecter les consignes et recommandations de l'encadrement et de se donner à fond pour ramener le trophée d'Abidjan, le 3 août 2025.

"Je suis persuadée que cette fois ce sera la bonne. Impossible n'est pas Sénégalais ni Sénégalaise. Je n'ai nul doute que vous êtes conscientes des enjeux de l'heure. Je sais que vous êtes engagées et déterminées à aller compétir pour nous ramener le trophée. Sachez que vous partez en guerre. Certes, vous partez à un championnat mais considérez-le comme une guerre. Une guerre, on la gagne. Ne vous limitez pas tout simplement à gagner des batailles, mais il faudra vaincre l'adversaire qu'il puisse être. Pour cela, il faudra que vous soyez résistantes, résilientes et endurantes ».

La capitaine des Lionnes à remercié Madame la ministre et la fédération des bonnes conditions de préparation avec un hôtel superbe et un bon terrain d'entraînement. La capitaine a rappelé que les Lionnes ont conscience de l'espoir que le peuple sénégalais place en elles et qu'elles vont se battre pour ramener le trophée. Pour rappel, le Sénégal loge dans le groupe C avec la Guinée et l'Ouganda. Finalistes de la dernière édition disputée à Kigali (Rwanda), les lionnes disputeront le premier match de cette 27e édition de l'Afrobasket féminin face aux Guinéennes. Ce derby aura lieu le samedi 26 juillet à 11h30 au Palais des Sports de Treichville à Abidjan (Côte d'Ivoire).