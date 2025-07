Sénégal: 5eme édition du salon de cafelec - Un rendez-vous qui promeut l'intégration des entreprises sénégalo-marocaines

Hier, mardi 1er juillet, s'est déroulée la cérémonie d'ouverture de la 5ème édition du salon itinérant de l'ELEC Expo Afrique. Organisé du 1er au 3 juillet sous le thème : l'Afrique à l'ère de la ZLECAF et de l'Intégration Energétique : opportunités et défis, par la CAFELEC (Confédération Africaine de L'électricité, des Energies Renouvelables et de l'efficacité énergétique), ce rendez-vous incontournable du secteur électrique en Afrique permet de valoriser les entreprises africaines.

Co-présidé par Ibrahima Thiam, Secrétaire d'État au Développement des Petites et Moyennes Industries et son homologue marocain, Omar Hejira, Secrétaire d'État Marocain Chargé du Commerce Extérieur, « ce salon dédié à l'énergie, en particulier à l'électricité est d'une importance capitale, car il permet d'adresser des questions spécifiques sur ce secteur stratégique pour tous nos deux pays, en particulier le Sénégal qui ambitionne également de réduire à l'image du Maroc le coût de l'électricité à un tarif qui rendra plus compétitif pour nos entreprises » a indiqué le ministre Secrétaire d'État au Développement des Petites et Moyennes Industries.

Ce rendez-vous, selon Ibrahima Thiam, « s'inscrit dans la nouvelle vision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko qui mise sur le secteur énergétique, un secteur stratégique pour développer l'industrie, mais aussi pour transformer la croissance économique à partir d'une industrie durable à faible coût et pour renforcer la compétitivité des entreprises. »

Prenant la parole à la suite de son homologue Sénégalais, Omar Hejira, Secrétaire d'État Marocain Chargé du Commerce Extérieur, déclare pour sa part : « On est dans la logique du partenariat gagnant-gagnant qui rentre dans la mise en oeuvre des hautes orientations de sa Majesté, le Roi Mouhamed VI, de tisser les relations entre le Maroc et l'Afrique notamment les pays frères. On veut essentiellement valoriser les entreprises sénégalaises, marocaines et africaines. »

L'idée, selon lui, est de « consolider la position du Maroc, en tant que partenaire fiable, engagé sur l'innovation, l'intégration régionale et le partenariat gagnant-gagnant », a conclu le ministre d'Etat marocain chargé du commerce extérieure.