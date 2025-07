Tunisie: Chef du cabinet du ministre de la Santé - Nous avons répondu positivement à la plupart des doléances des jeunes médecins

Mabrouk Aounallah, chef de cabinet du ministre de la Santé, a déclaré ce mercredi 2 juillet 2025, lors de son intervention dans l'émission « Ahla Sabah », que les mouvements des jeunes médecins avaient débuté il y a plusieurs mois, parallèlement aux négociations avec les autorités de tutelle.

Il a précisé que les revendications portaient sur six points, à savoir : l'approbation des stages,

le service national, le paiement des arriérés des heures de permanence,

l'augmentation de la capacité d'attribution des bourses pour les heures de permanence,

l'augmentation de la bourse des heures de permanence et une augmentation générale des salaires.

Concernant l'évaluation des stages, le chef a expliqué que les jeunes médecins changent de stage tous les six mois et sont évalués par les chefs de service dans lesquels ils travaillent. Leur demande portait sur l'objectivité et la transparence dans l'approbation des stages, un droit légitime. C'est pourquoi le ministère a rencontré les doyens des facultés de médecine et ils sont parvenus à un accord pour l'adoption de critères d'évaluation transparents. Selon lui, cette revendication a été satisfaite à 100 %.

Quant au service national, effectué par les médecins au sein des établissements de santé publique, leur salaire était auparavant estimé entre 950 et 1250 dinars, sans compter la subvention de 200 dinars du ministère de la Défense, a expliqué le chef de cabinet du ministre de la Santé. Il a ajouté : « L'autorité de tutelle est consciente de ce point. Lors d'une réunion entre les ministres de la Santé et de la Défense, une décision commune a été prise concernant l'augmentation de la subvention à 2000 dinars. La décision a été publiée au Journal Officiel, et le plus important est qu'ils puissent bénéficier de la couverture sociale. »