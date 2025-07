Tunisie: Mohamed Douagi - Le phénomène de l'addiction ne cesse de prendre de l'ampleur

L'Office National de la Famille et de la Population a organisé aujourd'hui, mercredi 2 juillet 2025, une rencontre sur la famille et l'addiction, coïncidant avec la Journée Mondiale de Lutte Contre l'Abus et le Trafic de Drogues.

Mohamed Douagi, PDG de l'Office, a déclaré à Mosaïque que les méthodes de sensibilisation traditionnelles ne sont plus efficaces à l'ère de la technologie.

Il a ajouté que l'augmentation du taux de toxicomanie est devenue une réalité indéniable et qu'il est impératif d'adopter de nouvelles méthodes de prévention, surtout après la diversification des risques pour la santé et l'apparition de comportements dangereux. Il a souligné que l'Office travaille au développement d'applications pour lutter contre ce phénomène et mène des actions sur le terrain avec les enfants, les jeunes et les familles.