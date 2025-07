Congo-Brazzaville: Gamboma II - Inkouélé doté d'un nouveau marché

Le député de la 2e circonscription électorale de Gamboma, dans le département de Nkeni-Alima, Antoine Bien-aimé Obam'Ondon, a mis en service le 1er juillet le premier module du nouveau marché d'Inkouélé, pour soulager tant soit peu les peines des vendeurs.

Plus grand village de la sous-préfecture de Gamboma actuellement, Inkouélé ne disposait pas d'un marché digne de ce nom. En mettant en service le premier module du marché de cette localité, le député Obam'Ondon vient de frapper fort au regard des bénéficiaires. Un marché de 47 tables, construit en trois mois, pour offrir aux commerçants un cadre de travail digne et sécurisé. « Avant ce projet, nous étalions nos produits à même le sol, nous étions exposés à la poussière, aux intempéries et aux risques d'accident. Aujourd'hui, nous disposons d'un espace moderne qui redonne un souffle économique à notre village. Je me réjouis du don de notre député. Sur les trois doléances que nous avons formulées, il vient de concrétiser une, nous sommes confiantes qu'il va tenir ses engagements », a témoigné une vendeuse du marché d'Inkouélé.

Le donateur voit dans son élan de générosité son devoir de redevabilité envers ceux-là qui lui ont confié la mission d'aller les représenter dans l'hémicycle, surtout les femmes rurales, souvent en première ligne dans la dynamique locale. Le second module du marché sera prêt sous peu pour accompagner la croissance de l'activité commerciale dans cette localité.

Inkouélé, une sous-préfecture qui ne dit pas son nom

Le député Antoine Bien-aimé Obam'Ondon a rencontré, pendant son séjour, ses mandats pour écouter leurs préoccupations. Au nombre des doléances, il y a l'érection de cette localité en sous-préfecture, la récurrente question d'insécurité ainsi que le manque d'électricité dans la zone, surtout au village d'Odzio, et le déploiement des services déconcentrés. Sans oublier le problème de la délivrance de la carte nationale d'identité à quelques mois de l'élection présidentielle de mars 2026, le manque de ralentisseurs sur la RN2 pour réduire le taux des accidents.

« Inkouélé, avec une population d'environ 2050 habitants, n'est plus à la capacité sécuritaire du chef de village, cela me dépasse largement. Comparativement à d'autres localités du pays, la nôtre mérite une sous-préfecture. Il y a l'immigration ici, nous avons des étrangers dont les statuts font peur sur le plan sécuritaire. Je lance un appel solennel aux pouvoirs publics pour renforcer la sécurité dans notre localité en affectant des gendarmes et des policiers en grand nombre à Gamboma, afin qu'ils fassent des rotations sur le terrain. Tous les bandits qui écument les grandes villes viennent se réfugier à Inkouelé », a alerté le chef du village.

S'agissant de l'insécurité, il a signalé au député une tentative d'assassinat pendant le déroulement des épreuves du baccalauréat général où deux jeunes se sont poignardés, et un cas de braquage perpétré il y a moins d'une semaine. Les deux faits sont portés aux gendarmes.

Le député a recueilli toutes ces doléances, promettant de les porter à l'Assemblée nationale, afin d'interpeller les autorités compétentes et faire avancer les dossiers restés en suspens.