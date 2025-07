Congo-Brazzaville: Défense - Vers une finalisation de la stratégie d'opérationnalisation du génie travaux

La présentation de l'esquisse de la stratégie d'opérationnalisation du génie travaux, élaborée par le consultant international commis par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), a pour but de rendre le génie travaux opérationnel et fonctionnel. Elle a été au coeur des échanges entre sa représentante au Congo, Adama Dian-Barry, et le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, qui l'a reçue en audience le 30 juin, à Brazzaville.

Adama Dian-Barry est allée auprès du ministre Charles Richard Mondjo et l'ensemble de son équipe recueillir ses orientations pour une finalisation accélérée du document qu'il a mis à la disposition du Pnud pour travailler au jour le jour, avec le consultant international.

« La stratégie qui a été proposée va permettre le recrutement des effectifs ainsi que leur formation, l'instrument de l'unité centrale de gestion du génie et accompagner également la formation managériale de l'unité de gestion du génie, tout en travaillant avec des ingénieurs ayant les compétences nécessaires et les équipements aussi adaptés au contexte climatique, notamment du Congo pour que ses unités puissent conduire les travaux d'ouverture des voiries de construction et de déploiement du dispositif énergétique et hydraulique dans l'arrière-pays », a-t-elle déclaré à l'issue de l'audience.