Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la Première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a lancé solennellement, le 1ᵉʳ juillet à Kinshasa, le Forum national sur le droit à la réparation.

La cérémonie s'est tenue au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, dans une atmosphère empreinte de solennité et de responsabilité historique. Prévu du 1ᵉʳ au 4 juillet dans la capitale congolaise, le Forum national sur le droit à la réparation se veut un moment d'écoute, d'engagement et de construction collective autour de la justice pour les victimes. Ces assises sont organisées par le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (Fonarev), avec l'appui du ministère des Droits humains. Elles s'inscrivent dans le cadre d'un long processus mémoriel qui vise, selon les organisateurs, à finaliser la stratégie nationale et lancer officiellement les programmes de réparation.

Dans son allocution, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a relevé l'importance de ces travaux qui n'ont rien d'habituel. « Ce Forum national sur la mise en œuvre du droit à la réparation n'est pas un rendez-vous ordinaire : il marque une rupture décisive avec l'oubli, l'indifférence et l'impuissance. Il traduit l'engagement résolu d'une Nation qui choisit de placer la dignité des victimes au cœur de sa quête de justice et de réconciliation », a-t-il indiqué.

Conscient des enjeux de ces assises dans la réhabilitation des victimes du génocide congolais pour des gains économiques, le président Félix Tshisekedi a affirmé que « la RDC ne pourra se reconstruire sur des blessures ignorées », ajoutant: « La réparation n'est ni une faveur ni un acte d'assistance : elle est un devoir de justice».

Tourner la page de l'oubli

Le chef de l'Etat a réitéré, par ailleurs, sa volonté d'offrir aux victimes un meilleur environnement en martelant sur la justice et la réparation, et ce, au lendemain de la signature de l'Accord de paix de Washington, censé mettre fin à l'insécurité dans l'Est du pays. S'adressant à l'assistance au sujet de la prise en charge des victimes, il a insisté sur la prise en compte des valeurs de vérité, de justice et de réparation. « Nous leur devons un avenir où plus jamais ces atrocités ne se reproduiront. C'est aussi avec elles, sans aucune exclusion aucune, que le coeur du grand Congo devrait battre avec courage », a-t-il martelé.

Avant de clore son intervention, le président de la République a rappelé à l'assistance l'urgence de mettre en place un environnement paisible dans la justice afin de garantir aux victimes un avenir où plus jamais ces atrocités ne se reproduiront.

Intervenant plus tôt au cours de cette activité, Patrick Fata, directeur général du Fonarev a insisté sur la question de la réparation des victimes. « Ces travaux visent à franchir ensemble une étape essentielle en tant que nation et peuple résilient », a-t-il dit. Pour lui, réparer ne se résume pas en une simple indemnisation financière, mais intègre également la reconnaissance, la reconstruction des vies, des communautés et des liens sociaux brisés.

Notons que de nombreuses personnalités à la fois politiques et publiques ont pris part à cette activité.