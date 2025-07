Congo-Brazzaville: Nzango - Afis sport organise la première édition du tournoi 'Le vivre ensemble'

L'Association des fraternités inter-sociétés sport (Afis) lance, le 5 juillet à Pointe-Noire, la première édition du tournoi de nzango dénommé "Le vivre ensemble". L'information a été donnée par le président de cette organisation, Boris Banquet Bazebibouta, lors d'un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville.

Pour sa première édition, le tournoi "Le vivre ensemble" va regrouper près de vingt clubs de nzango des sociétés publiques, privées et des associations sportives de la ville océane. « Ce samedi, 5 juillet , nous procéderons au lancement officiel du tournoi amical "Le vivre ensemble" au terrain de Cheminots handball, à KM4, sous le label Afis», a indiqué le président Boris Banquet Bazebibouta. Il a précisé que ce tournoi se déroulera simultanément à Pointe-Noire, dans la Bouenza, dans le Niari, dans une partie de la zone de Brazzaville et au Nord du pays sous le même label Afis.

Sur les raisons qui ont poussé les initiateurs de ce tournoi de revenir à l'Afis, l'organisation dirigée par Guy Noël Mpassy Titov qui avait conduit à la création de la Fédération congolaise de nzango (Féconza) le 15 février 2014, Boris Banquet Bazebibouta a indiqué que cela fait suite aux faits qui se sont produits lors de l'assemblée générale élective de cette fédération tenue en début de cette année, à Brazzaville.

Selon lui, lors de ladite assemblée, les mandataires des équipes de la Ligue de Pointe-Noire et ceux de la Bouenza n'avaient pas eu l'accès dans la salle pour accomplir leurs droits de vote du nouveau bureau de la Féconza, empêché par la brigade criminelle placée à l'entrée de la salle la fédération sortante.

Confuse et déçue du traitement qui leur avait été infligé et après sa requête déclassée à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport (CCAS), toute la délégation de Pointe-Noire était rentrée en attente de la restructuration de la Ligue. « Après le verdict de la CCAS en faveur de la présidente réélue, jusqu'à un moment donné, nous étions à l'attente des instructions de la Féconza pour lancer la nouvelle saison sportive. Malheureusement, nous sommes surpris par une note de la fédération qui suspend la Ligue de Pointe-Noire et celle de la Bouenza. Quand on les appelle pour savoir qu'est-ce qu'ils nous reprochent, ils ne répondent pas à nos appels. A force de fouiller les causes de cette sanction, nous apprenons que nous sommes sanctionnés pour ne pas avoir soutenu la candidature de la présidente sortante à l'élection... », a-t-il affirmé.

Cependant, il a regretté le fait que sa Ligue a travaillé en étroite collaboration avec la Fédération jusqu'à la tenue de l'assemblée. « Nous étions saisis de cette note par la direction départementale des Sports. Ce qui n'est pas logique et à la sortie de l'entretien avec le directeur, nous apprenons en même temps qu'une commission ad hoc a été mise en place par notre instance dirigeante tandis qu'à ma connaissance, la commission ad hoc est mise en place quand il y a une crise. Alors d'où viens la faille », s'est-il interrogé.

Le président d'Afis a ajouté que face à tous ces faits et au refus du collectif des équipes de Pointe-Noire de travailler avec la commission ad hoc et après avoir rédigé une pétition signée par toutes les équipes et déposé à la centrale d'intelligence et à toutes les autorités compétentes du département, la commission ad hoc a fini par jeter l'éponge. « Ne sachant pas à quel saint se vouer, ce collectif est revenu vers nous pour solliciter l'intérêt de repartir à Afis sport, une organisation reconnue au niveau national. Nous avons trouvé que la revendication des équipes est judicieuse. C'est ainsi qu'avec les collègues de la Bouenza, une partie de ceux du Niari et de la zone de Brazzaville et ceux du Nord, nous avons tenu une réunion par visio et décidé de faire marche en arrière pour faire fonctionner le nzango dans nos villes respectives», a-t-il expliqué.

L'organisation de ce tournoi répond donc, selon lui, à toutes les exigences administratives. « Notre démarche est légitime. Nous avons écrit à la préfecture, aux autorités civiles et militaires pour annoncer notre tournoi. Les autres départements vont emboîter le pas d'ici peu sous le même thème et label. A l'issue de ce tournoi, nous allons tenir le premier congrès d'Afis en présentiel dans un lieu que nous déciderons ensemble », a-t-il ajouté

Notons qu'Afis Pointe-Noire est dirigée par Boris Banquet Bazabibutou; vice-président, Balla Roly; secrétaire général, Hervé Itoua; trésorière générale, Julienne Malaki. Pour une réussite parfaite de cet événement, l'organisateur appelle le public ponténégrin amoureux du nzango moderne à les soutenir massivement lors de la cérémonie d'ouverture prévue le 5juillet au KM4.