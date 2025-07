Sénégal: Des OSC sensibilisées sur l'utilisation des statistiques genre

Dakar — Un atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile (OSC) sur l'utilisation des statistiques genre dans leur plaidoyer s'est ouvert mercredi à Dakar, à l'initiative de la Direction de l'équité et de l'égalité de genre (DEEG) du ministère de la Famille et des Solidarités.

Cette rencontre de trois jours est organisée en partenariat avec l'Agence nationale des statistiques et de la démographie (ANSD) et l'Agence française de développement (AFD) dans le cadre du projet "Women Count" (Les femmes comptent) de l'ONU Femmes.

L'objectif de cet atelier est de relever le défi du renseignement des indicateurs sexospécifiques de la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre.

"Les statistiques sont un levier puissant pour rendre visibles les inégalités. Elles permettent d'orienter les politiques publiques dans le domaine du genre afin d'en assurer le suivi", a notamment dit Abdou Karim Diouf, de l'ONU Femmes.

Étant donné que les OSC investissent le terrain et constituent des relais d'influence, il est dès lors important de leur doter de données scientifiques pour mieux mener leur plaidoyer, a-t-il ajouté.

Estimant que les OSC ont été "très peu impliquées" lors de la première phase du projet "Women Count", le représentant de l'ONU Femmes les invite à s'inscrire dans la dynamique nationale de la production et de l'utilisation des données.

Les statistiques pour "plus de cohérence et d'efficacité" des projets et politiques

Consciente de l'importance des statistiques dans le plaidoyer en matière de genre et d'inclusion, la présidente du Comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées (CF/FSAPH) a insisté sur importance de disposer des données scientifiques dans l'harmonisation du plaidoyer.

"D'habitude, les données concernant les personnes en situation de handicap et la prise en compte de leurs droits sont désagrégées, avec comme conséquence un manque d'efficience dans la conduite des politiques d'inclusion", a-t-elle relevé.

"Cet atelier nous permettra d'avoir des outils pour mettre en cohérence les statistiques en vue de l'élaboration de projets et de politiques publiques efficaces et harmonisés dans le domaine de l'équité et de l'égalité de genre", a fait observer Khady Bâ.

La production de données probantes vise à éclairer les prises de décisions afin de procéder à un plaidoyer éclairé et de "mieux façonner les perceptions et l'adhésion des populations", a renchéri Omar Samb, conseiller technique numéro 1 du ministère de la Famille et des Solidarités.

La directrice générale de l'équité et de l'égalité de genre a rappelé le rôle fondamental des données statistiques dans la mobilisation, la concentration et le suivi des efforts visant à atteindre l'égalité des sexes.

"Elles permettent d'apprécier les progrès, d'identifier les lacunes, de rationaliser les politiques et d'orienter les ressources", a fait savoir Astou Diouf Guèye.

D'où l'importance de cet atelier de renforcement des capacités des OSC sur l'utilisation des statistiques genre dans leur plaidoyer, dans le cadre du projet "Women Count" déroulé dans douze pays de la région.

La rencontre a vu la participation d'une délégation du Niger, venue s'inspirer du modèle sénégalais en matière de production et d'utilisation des statistiques genre.