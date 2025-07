Sénégal: Mise en oeuvre du New Deal Technologique - La société Visa accompagne l'État du pays

Faire du Sénégal un hub d'innovation financière et numérique, dans le cadre de la mise en œuvre du New Deal Technologique, c'est ce que vise la société Visa, l'un des plus grands réseaux de paiement électronique au monde. C'est dans ce sens que son vice-président et Directeur général pour l'Afrique de l'Ouest, Ismahill Diaby, et son équipe ont été reçus mercredi par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall.

Au Sénégal depuis 2001, VISA collabore avec les banques locales, les fintechs, les opérateurs télécoms et les autorités nationales pour, selon un communiqué du ministère en charge des Télécommunications, « moderniser » les systèmes financiers et « renforcer » l'inclusion financière.

« Pour accompagner la mise en œuvre du New Deal Technologique, VISA prévoit de renforcer sa présence au Sénégal en élargissant la portée de ses services et en introduisant de nouvelles technologies de paiement : soutenir la mise place de l'infrastructure de paiement digital, pour aider l'État à accroître ses recettes, contrôler ses coûts et moderniser l'usage des services publics par les citoyens », rapporte le document publié par les services du ministre Alioune Sall.

Collaborer avec des startups et des fintechs locales

Au-delà, la même source indique que la société souhaite augmenter le nombre de points de vente acceptant les paiements par carte Visa. Elle veut aussi promouvoir l'adoption de solutions de paiement sans contact et de paiements mobiles. Mais également, soutenir l'éducation financière pour sensibiliser les consommateurs aux avantages des paiements électroniques et collaborer avec des startups et des fintechs locales. Le but est de développer des solutions innovantes adaptées aux besoins du marché sénégalais.

Le communiqué rapporte également que, lors ces échanges, les parties ont convenu de créer un groupe de travail conjoint pour explorer les pistes de collaboration sur les projets prioritaires du New Deal Technologique. Et en même temps, d'accélérer le déploiement des solutions VISA avec l'identification des premiers projets pilotes. « Ce partenariat avec VISA vise à renforcer la souveraineté financière, réduire l'informalité, améliorer la transparence et soutenir l'innovation locale », lit-on dans le texte.