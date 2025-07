Afrique: CAN féminine 2025 - Les sept joueuses appelées à briller au Maroc

La CAN féminine se déroule du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. Douze équipes s'affrontent pour le titre détenu par l'Afrique du Sud. Sept joueuses sont particulièrement attendues pour guider leur nation vers l'exploit.

Hilda Magaia (Afrique du Sud)

L'héroïne de la finale de 2022, qui a donné le titre à l'Afrique du Sud grâce à son doublé contre le Maroc (2-1), est encore là. Hilda Magaia, attaquante de Tijuana (Mexique) sera une des joueuses les plus attendues chez les Banyana Banyana avec Jermaine Seoposenwe sa camarade de jeu sur le front de l'attaque. Blessée depuis quelques semaines, la joueuse de 30 ans revient au bon moment pour guider l'Afrique du Sud pour un doublé historique.

Merveille Kanjinga (RD Congo)

C'est la star de la RD Congo, encore plus depuis son transfert très médiatique au PSG en février dernier. Auparavant, Merveille Kanjinga avait guidé le TP Mazembe, son club formateur, au premier sacre en Ligue des champions féminine. La Léoparde, attaquante puissante, mais dotée d'un sang-froid devant le but au point d'être surnommée « Cyborg », sera la fer de lance de la RDC qui retrouve la CAN après 12 ans d'absence.

Elle croit fortement à la victoire finale : « Nous voulons remporter la CAN. L'ambition, c'est d'y aller pour remporter le plus de matchs et le titre», avait-elle confié à RFI. Le Congo aura en tout cas besoin d'une grande Kanjiga pour sortir d'une poule corsée avec le Maroc, la Zambie, et le Sénégal.

Agueicha Diarra (Mali)

Son transfert au Paris SG en septembre 2024 a été un événement pour le football malien. Une consécration pour cette attaquante formée au pays, aux Super Lionnes d'Hamdallaye et qui a explosé au Maroc en terminant meilleure buteuse du championnat (24 buts).

Avec les Aigles, Agueicha Diarra va disputer sa troisième CAN après 2016 et 2018 et elle espère guider sa sélection qui n'a pas fait mieux qu'une quatrième place en huit participations. Il faudra sortir d'une poule serrée avec la présence de la tenante du titre, Afrique du Sud.

Ghizlane Chebbak (Maroc)

La capitaine des Lionnes de l'Atlas n'a rien oublié de la finale de 2022 perdue à Rabat, à domicile contre l'Afrique du Sud. Cette fois, l'objectif pour Ghizlane Chebbak et de ses copines n'est rien d'autre que soulever le trophée pour la première fois de leur histoire. « Notre objectif est de remporter la CAN. Nous avons atteint la finale lors de la dernière édition, cette fois, il faut travailler dur pour remporter cette CAN », confie-t-elle à SNRT News. La fille de l'ex-international marocain, Larbi Chebbak, champion d'Afrique 1976, buteuse lors du match amical contre la Tanzanie (4-0), une semaine avant le début de la compétition, est véritablement en mission.

Asisat Oshoala (Nigeria)

La légende est toujours là pour aider le Nigeria à reprendre son dû. Car, les Super Falcons d'Asisat Oshoala, vainqueures de 11 CAN en 14 éditions, comptent bien revenir à leurs bonnes habitudes après avoir lâché la Coupe en 2022. Le Nigeria va, une nouvelle fois, compter sur Asisat Oshoala six fois élue Joueuse africaine de l'année (2014, 2016, 2017, 2019, 2022, 2023) et vainqueur de trois CAN (2014, 2016, 2018). À 30 ans, l'ancienne joueuse d'Arsenal et du FC Barcelone est loin de finir d'écrire sa légende. Un douzième titre nigérian passera sûrement par ses pieds.

Mama Diop (Sénégal)

Au Sénégal, il y a Ndèye Awa Diakhaté, surnommée « Neymar », première buteuse historique du Sénégal à la CAN en 2022. Mais il y a également Mama Diop, avant-centre, pilier de l'Olympique de Marseille qui rêve d'exporter son efficacité en sélection. À 30 ans, l'ancienne joueuse de Lens sera l'une des forces des Lionnes qui visent le dernier carré. « Elle a gagné en maturité et en technicité, ce qui lui permet de participer au jeu ou à la construction du jeu de son équipe. C'est une joueuse qui décroche, qui libère des espaces, qui sait comment créer des espaces pour les autres », la décrit son sélectionneur, Mame Moussa Cissé.

Racheal Kundananji (Zambie)

Elle est moins connue que Barbra Banda, Joueuse africaine de l'année, capitaine emblématique des Copper Queens, mais Racheal Kundananji s'avance dans cette CAN comme une arme redoutable pour les Zambiennes en quête d'une première finale continentale après une troisième place en 2022.

Révélée au Madrid CFF après un exil dans le club kazakh BIIK Kazygurt, la buteuse zambienne avait créé la sensation en février dernier en devenant le plus gros transfert du football féminin en quittant son club de Madrid pour le club américain de Bay FC pour 735 000 euros. Avec le duo d'attaque Kundananji-Banda, la Zambie a des arguments. Premier test pour Kundananji samedi en match d'ouverture face au Maroc.

La composition des groupes

Groupe A: Maroc, Zambie, Sénégal, RD Congo.

Groupe B: Nigeria, Tunisie, Algérie, Botswana.

Groupe C: Afrique du Sud, Ghana, Mali, Tanzanie.