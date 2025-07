Afrique: Transformation de l'écosystème numérique africain - La BAD et Visa nouent un partenariat

La Banque africaine de développement et Visa ont officialisé leur coopération visant à transformer l'écosystème numérique africain. Ce partenariat vise à rendre les appareils mobiles, les ordinateurs et les terminaux de paiement plus abordables, à élargir l'accès à des solutions d'identité numérique sécurisées et à renforcer la cybersécurité sur le continent.

Officialisée lors des récentes Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, cette collaboration soutiendra, selon un communiqué de presse, la création d'un mécanisme permettant de proposer des appareils abordables, comblant l'écart entre l'utilisation et la connectivité à Internet et rapprochant les solutions numériques des citoyens.

Le communiqué ajoute que la collaboration se concentrera également sur la promotion d'une inclusion numérique plus large en élargissant l'accès à des solutions d'identité numérique sécurisées et évolutives, en augmentant l'adoption des technologies de paiement numérique et en renforçant la cybersécurité dans l'ensemble de l'écosystème financier.

Le vice-président et directeur pour l'Afrique de l'Ouest et du centre francophone et lusophone de Visa a manifesté leur joie de s'associer à la Banque africaine de développement pour stimuler la transformation numérique en Afrique. Ismahill Diaby, l'occurrence, a souligné que cette collaboration s'inscrit dans leur mission qui consiste à permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer en les connectant numériquement.

Grâce à ces initiatives, a-t-il dit, « nous poursuivrons nos efforts pour réduire la fracture numérique, renforcer l'inclusion financière et construire un écosystème numérique sécurisé pour tous les africains ».

« L'avenir numérique de l'Afrique repose sur un accès inclusif à des appareils abordables et à des identités numériques sécurisées », a souligné Solomon Quaynor pour sa part. Le vice-président du groupe de la Banque africaine de développement chargé du secteur privé, de l'infrastructure et de l'industrialisation a ajouté qu'en dotant les citoyens des outils et des qualifications dont ils ont besoin, ils « ouvrent des perspectives d'entrepreneuriat, d'éducation et d'inclusion financière à des millions de personnes sur le continent. »