Afrique: Maurice à l'honneur au Togo

C'est dans la capitale togolaise que se jouera la finale de la quatrième édition des Oscars de la photographie africaine. Pour la toute première fois, l'île Maurice y sera représentée par un talent local : Roshan Boolkah, connu sous le nom de Mk Fotografi, qui s'est qualifié dans deux catégories majeures : Photographie de mode et nature.

Sélectionné parmi 718 candidats issus de 19 pays africains, Roshan Boolkah figure désormais parmi les 200 meilleurs photographes retenus pour cette prestigieuse compétition. «Je suis fier. C'est une première pour Maurice», confie-t-il. «C'est aussi la première fois que notre pays participe à un événement de cette ampleur consacré à la photographie africaine.»

Originaire de l'île Maurice, le photographe veut marquer l'histoire de la profession en décrochant l'Oscar d'or, ou le prix du Meilleur photographe, dans la catégorie Mode. Une ambition portée par une série de clichés mêlant esthétisme, culture et identité. Parmi ses oeuvres phares : une mise en scène de la Miss Festival Kreol Rodrigues 2024, dans un shooting où la beauté insulaire rencontre l'élégance du style. Un autre cliché, une fille dans une rivière, rend hommage à une époque révolue où les rivières mauriciennes étaient des lieux de vie et de labeur. À travers ces images, Roshan Boolkah ne célèbre pas seulement la mode, mais aussi la mémoire et les racines de son île.

Roshan Boolkah a été sélectionné parmi 718 candidats issus de 19 pays.

Les Oscars de la photographie africaine, reconnus comme la plus grande cérémonie de célébration des talents photographiques du continent, allient vote du public et vote d'un jury d'experts. Le public pourra soutenir Roshan Boolkah à partir du 1er août via la page officielle de l'événement. «J'invite tous les Mauriciens à partager et à aimer les publications. C'est aussi une manière de faire rayonner Maurice et d'encourager nos artistes», lance-t-il.

En attendant la grande soirée du 15 novembre à Lomé, Roshan Boolkah se dit déterminé à représenter fièrement son pays et à ouvrir la voie à d'autres photographes mauriciens. Une aventure artistique et humaine qui, audelà du concours, inscrit Maurice dans le paysage visuel africain contemporain.