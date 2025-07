Congo-Kinshasa: Pacte pour la paix - Des scientifiques réfléchissent aux valeurs démocratiques pour une nation unie

Dans le cadre de l'initiative conjointe CENCO-ECC pour le Pacte pour la paix et le bien-vivre ensemble, un atelier s'est tenu le mardi 1eᣴ juillet à Kinshasa, réunissant des professeurs d'université autour d'une réflexion sur les valeurs démocratiques essentielles à la construction d'une nation forte et unie.

Les échanges ont porté sur trois piliers fondamentaux : justice, démocratie et fraternité.

Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de clarification des valeurs et de transformation des attitudes, visant à promouvoir une citoyenneté active et responsable en RDC. L'objectif est de renforcer l'engagement politique et électoral des citoyens, en particulier des scientifiques et des organisations de la société civile.

« Nous avons mis au centre le concept de nation, en lien avec le pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs », a expliqué Cyril Ebotoko, secrétaire de la Commission épiscopale justice et paix (CEJP) de la CENCO.

Vers une démocratie inclusive et durable

Pour Joseph Bolese, chargé de programme, cette initiative portée par la CENCO et l'ECC constitue une démarche innovante pour repenser la cohésion nationale :

« La démocratie que nous avons choisie doit déboucher sur des élections crédibles, avec des dirigeants soucieux du bien commun. Le pacte social appelle à une nation unie ».

Les ateliers, organisés avec les acteurs de la société civile, se poursuivront prochainement avec les acteurs politiques, dans une volonté d'inclusion et de dialogue intersectoriel.