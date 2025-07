Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 juillet 2025

revue de presse

Les start-ups sénégalaises dévoilent leur potentiel lors du Demo Day 2025 de Challenge+ Dakar

Tous les ingrédients étaient réunis ce 1er juillet 2025 à Dakar, à l’occasion de la deuxième édition du Demo Day du programme Challenge+ Dakar. Porté par une ambition affirmée de consolider son rôle de hub numérique de référence en Afrique de l’Ouest, le Sénégal confirme sa place sur la carte de l’innovation avec un écosystème entrepreneurial en pleine effervescence.

Sélectionnées pour la solidité de leur modèle, la pertinence de leurs solutions et leur fort potentiel de croissance, 17 start-ups ont présenté leurs projets devant un public composé d’investisseurs, de décideurs économiques, de partenaires institutionnels et d’acteurs majeurs de l’écosystème entrepreneurial africain.

Le programme Challenge+ Afrique, fruit d’un partenariat entre HEC Paris et des acteurs africains, incarne ce pont stratégique entre la France et le continent. Au-delà de la formation, il soutient concrètement l’émergence de leaders capables de transformer les idées en projets concrets et viables. Chaque start-up disposant de 5 minutes pour convaincre, lors de ce véritable exercice de synthèse et de persuasion. (Source allAfrica)

Burkina Faso : Nouvelle carte administrative et noms endogènes

Le Burkina Faso compte désormais 47 provinces et 17 régions, contre respectivement 45 et 15 auparavant, à la faveur de deux décrets adoptés en Conseil des ministres, y compris des toponymes en langues nationales.

Deux nouvelles provinces ont été créées : Dyamongou (chef-lieu : Kantchari) et Karo-Peli (chef-lieu : Arbinda). Quatre nouvelles régions voient également le jour : Soum (chef-lieu : Djibo), Sirba (Bogandé), Tapoa (Diapaga), Sourou (Tougan).

Selon le ministre d’État chargé de l’Administration territoriale, Émile Zerbo, cette réorganisation s’inscrit dans la vision stratégique du président Ibrahim Traoré, avec un accent particulier sur la défense et la sécurité. Les anciennes régions de la Boucle du Mouhoun, de l’Est et du Sahel, qui couvraient à elles seules 43 % du territoire national, ont été redécoupées dans cette logique. (Source apanews)

Togo : Un faux journal attribué à RFI sème le doute sur les réseaux sociaux

Après des cas constatés en République démocratique du Congo et au Cameroun, l'identité de RFI est actuellement détournée au Togo. Dans un climat social et politique sous tension, un faux journal portant notre logo circule activement sur les réseaux sociaux. Alors que notre signal est temporairement suspendu dans le pays, cette opération de désinformation s'attaque aux relations franco-togolaises et cherche, une nouvelle fois, à décrédibiliser notre travail.

Cette énième opération de désinformation ciblant Radio France Internationale se présente sous la forme d'une vidéo portant notre logo et utilisant notre charte graphique. Durant 36 secondes, on pense, à tort, y entendre la voix d'un journaliste de RFI, suivie d'une prétendue déclaration d'Emmanuel Macron.

Les propos, faussement attribués au président français, évoquent son homologue togolais, Faure Gnassingbé, ainsi que la coupure temporaire de notre fréquence ainsi que celle de France 24 dans le pays, décidée lundi 16 juin par l'instance de régulation des médias. (Source RFI)

Nigéria : Une nouvelle coalition de l'opposition défie le parti au pouvoir

Les principaux leaders de l'opposition nigériane ont dévoilé mercredi une nouvelle coalition qui, selon eux, vise à détrôner le parti au pouvoir dans la plus grande démocratie d'Afrique avant les élections présidentielles de 2027.

La coalition Africa Democratic Congress, qui s'oppose au parti All Progressives Congress du président Bola Tinubu, est dirigée par Abubakar Atiku et Peter Obi, tous deux finalistes du dernier scrutin présidentiel. Ils sont rejoints par d'autres personnalités, dont d'anciens législateurs fédéraux et d'anciens gouverneurs du parti au pouvoir.

"La coalition empêchera le Nigeria de devenir un État à parti unique", a déclaré David Mark, ancien président du Sénat et président par intérim de l'alliance, lors de la présentation du projet dans la capitale, Abuja. (Source Africanews)

RD Congo : Le président Félix Tshisekedi appelle à l’unité et à la mobilisation pour la paix

En République Démocratique du Congo, le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé à la mobilisation générale autour d’un idéal de paix, de dignité et de cohésion nationale, lors de son discours à la nation à l’occasion de la célébration des 65 ans d’indépendance du pays. Félix Tshisekedi a principalement insisté sur la nécessité de prise de conscience collective et l’engagement actif de tous les Congolais.

Dans son discours à l’occasion de la fête de l’indépendance, célébrée le 30 juin 2025, le président de la République Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a appelé à la mobilisation générale autour d’un idéal de paix, de dignité et de cohésion nationale.

Face aux défis auxquels la RDC fait face, Félix Tshisekedi a principalement insisté sur la nécessité de prise de conscience collective et l’engagement actif de tous les Congolais pour parvenir à l’objectif de la restauration de la dignité de la RDC au lendemain de l’accord de paix signé avec le Rwanda. (Source Africa 24)

Gabon : Lancement de l’élaboration du guide continental développé par Africa CDC

Le ministère de la Santé a procédé ce mercredi 2 juillet 2025 au lancement officiel de l’élaboration du guide continental de la Surveillance basée sur les événements (SBE), développé par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC). Ce document aura pour but de renforcer les capacités nationales en matière de détection, d’alerte précoce et de réponse rapide face aux menaces sanitaires, en particulier dans un contexte marqué par la récurrence des épidémies.

La cérémonie s’est tenue en présence des membres du groupe technique SBE, des représentants et experts du ministère de la Santé, ainsi que d’acteurs issus des secteurs animalier et environnemental. Le Dr Brice Bicaba, Directeur régional du Centre de collaboration régional Afrique centrale, s’exprimant au nom d’Africa CDC, a souligné l’importance de cet outil innovant. (Source GabonMediaTime)

Afrique du Sud : La coalition de Ramaphosa fragilisée par de nouvelles accusations de corruption

À l’occasion du premier anniversaire du gouvernement d’unité nationale (GNU), l’Alliance démocratique (DA), principal parti d’opposition et membre de la coalition, a déposé plainte contre deux ministres de l’ANC pour corruption. Une démarche qui fragilise davantage une alliance déjà affaiblie par les tensions internes et les rivalités partisanes.

La plainte, déposée le 1er juillet au Cap, vise Nobuhle Nkabane, ministre de l’Enseignement supérieur, accusée d’avoir manipulé des nominations dans des structures éducatives en faveur de figures proches du Congrès national africain (ANC). La DA dénonce un mensonge au Parlement et une « fraude institutionnalisée » sous la présidence de Cyril Ramaphosa. Dans le même temps, une autre ministre de l’ANC, Thembi Simelane, fait déjà l’objet d’une enquête pour son rôle présumé dans une affaire de surfacturation impliquant la compagnie publique Eskom. (Source Africapresse)

Algérie-Espagne : Après trois années de tensions, les relations se réchauffent

Le Premier ministre algérien Nadir Larbaoui a rencontré son homologue espagnol en marge de la Conférence des Nations unies sur le financement du développement, à Séville. L’évolution de la position espagnole sur le Sahara occidental en 2022 avait conduit à une crise entre les deux pays.

Les autorités algériennes avaient mal vécu la volte-face de Madrid, qui avait décidé, le 18 mars 2022, de soutenir officiellement le plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara occidental. Mais un peu plus de trois ans plus tard, les liens entre l’Algérie et l’Espagne semblent s’être apaisés.

Cela, grâce à la visite du Premier ministre Nadir Larbaoui à Séville, dans le cadre de la Conférence de l’ONU – ultime effort pour tenter de sauver l’aide au développement qui a drastiquement diminué cette année. (Source Jeune Afrique)

A Bangui, une cellule d'écoute pour le lycée Boganda

A Bangui, de nombreux élèves d'un lycée souffrent de troubles de stress post-traumatique après la mort de 20 personnes dans un mouvement de foule.

En République centrafricaine, l'explosion il y a une semaine d'un transformateur électrique qui a fait 20 morts et des dizaines de blessés au lycée Barthélémy Boganda de Bangui, est intervenue alors que les élèves étaient en train de passer le baccalauréat.

Si l'examen a été suspendu dans ce centre. Après le drame, l'heure est aux obsèques. Partagés entre le deuil et la possibilité de passer de nouveau leur examen, certains candidats doivent aussi faire face à des troubles psychologiques post-traumatiques. (Source Deutsche Welle)

La CAF dévoile le nouveau trophée de la CAN Féminine CAF TotalEnergies : Un symbole audacieux d’égalité, d’unité et d’excellence dans le football

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé le nouveau trophée de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024 — un symbole fort de l’essor et de la reconnaissance du football féminin à travers le continent africain.

Inspiré directement du trophée emblématique de la CAN masculine, ce nouveau design va bien au-delà d’une simple récompense : il incarne une célébration de l’égalité, de l’unité et de l’excellence. À travers ce trophée, la CAN Féminine affirme une conviction puissante : la grandeur du football dépasse les genres.

Son esthétique remarquable présente des pétales identiques s’élevant en spirale, chacun représentant une nation participante. Ensemble, ils forment la silhouette d’une fleur en pleine éclosion, symbole intemporel de croissance, d’émancipation et de beauté. Une image qui illustre parfaitement le parcours du football féminin africain et la force vibrante de ses athlètes. (Source CAF)