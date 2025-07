Congo-Kinshasa: Le pays célèbre le centenaire de la naissance de Lumumba

La Fondation Lumumba a lancé une année d'activités commémoratives jusqu'en juillet 2026. Patrice Lumumba aurait eu 100 ans ce 2 juillet.

Ce matin, dans la commune de Limete à Kinshasa, une délégation russe et congolaise étaient présentes au mausolée où reposent les restes de Patrice Emery Lumumba, assassiné en janvier 1961.

Balufu Bakupa Kanyinda, réalisateur congolais et directeur du Centre culturel de l'Afrique centrale, accompagnait une délégation russe qui a fait le déplacement pour célébrer cet événement.

Oleg Yastrebov, recteur de l'Université de l'amitié des peuples Patrice Lumumba de Moscou, a rappelé l'importance du héros national congolais et salué sa mémoire.

Peu après le dépôt d'une gerbe de fleurs, Balufu Bakupa Kanyinda a souligné la dimension internationale de Patrice Lumumba, tout en rappelant son leg à l'histoire congolaise.

"Nous sommes là pour dire au monde entier que Lumumba est fort présent dans notre esprit. Si aujourd'hui, nous sommes un pays debout, c'est parce que Lumumba a existé. Si quelqu'un ne se souvient pas de l'air qu'il respire, il faudrait lui apprendre comment respirer. Donc Lumumba fait partie de notre vie, de notre quotidien", soutient M. Balufu

Quelques étudiants avaient également fait le déplacement pour assister à la commémoration. "Nous sommes là pour le centenaire de la naissance de Lumumba, pour reconnaître ce grand homme qui a lutté pour notre République démocratique du Congo", témoigne Miradie Bulukungu.

Héros intemporel

Gamaliel Senga Camilo, étudiant en finances, insiste, pour sa part, sur la dimension continentale du combat du père de l'indépendance congolaise.

"A l'époque de Mobutu, on ne pouvait pas reconnaître les efforts de Lumumba, mais aujourd'hui, c'est possible, grâce aux efforts de plusieurs personnes qui prônent le lumumbisme non pas comme une simple doctrine, mais comme l'incarnation de la volonté de tout un continent", soutient-il.

Juliana Lumumba, la fille du héros national, est venue honorer la mémoire de son père. Elle a rappelé la lutte menée par Patrice Lumumba pour un Congo libre.

"Nous fêtons le centenaire de l'homme qui a combattu pour la liberté de ce pays, pour la liberté de tous les Congolais, qui a versé son sang pour la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, pour que notre Congo soit un et indivisible, dit-elle. Nous demandons à toute personne qui se sent concernée pendant cette année par des expositions, des conférences et des podcasts de participer à la commémoration de la figure de Patrice Emery Lumumba".

Lors d'un point de presse organisé à Kinshasa le 27 juin dernier, Juliana Lumumba a présenté le programme des activités commémoratives du centenaire de la naissance de son père.

Elle a insisté sur la nécessité "d'améliorer la visibilité et l'accessibilité de l'histoire du héros national, de faire le lien entre son héritage et les luttes contemporaines et de mettre en lumière son rayonnement au niveau international".