« Pecunia nervus belli (l'argent est le nerf de la guerre) ». Cette citation de Cicéron qui a traversé les âges depuis la Rome antique, souligne l'importance des ressources financières dans la conduite des conflits militaires tant l'argent est présenté comme un facteur crucial pour mener efficacement la guerre.

Illustrant le fait que les moyens financiers déterminent souvent l'issue de la guerre. Cela s'entend d'autant plus qu'au-delà des ressources pour entretenir la troupe, les besoins en équipements et en logistique nécessitent des fonds colossaux. Et de nos jours, il n'y a qu'à voir les budgets consacrés à l'armée ou au département de la Défense dans certains pays, pour s'en convaincre.

Le besoin de financements se fait lourdement sentir

Toujours est-il que cette notion reste aujourd'hui encore très pertinente tant dans le domaine militaire que dans d'autres domaines où les ressources financières sont essentielles pour l'atteinte de certains objectifs. Comme dans le monde des affaires où cette assertion s'est étendue par extension et garde aujourd'hui encore tout son sens, mais pas que.

A preuve, faute d'argent, le Programme alimentaire mondial (PAM) menace de fermer des camps de réfugiés au Soudan où l'organisation humanitaire onusienne reste très active en raison du conflit armé qui déchire ce pays depuis plus de deux ans. Lequel conflit oppose le chef de l'armée régulière, le Général Abdel Fattah al-Burhan à son rival des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), le Général Mohamed Hamdane Daglo dit Hemetti. En rappel, les deux officiers sont engagés dans une lutte à mort pour le pouvoir, qui a déjà laissé sur le carreau, selon les chiffres officiels, plus de neuf mille morts.

Entraînant des millions de déplacés au nombre desquels on compte près de quatre millions de réfugiés qui se retrouvent aussi dans les pays voisins que sont l'Egypte, l'Ethiopie, le Tchad, le Soudan du Sud, la Libye et la Centrafrique. C'est dire l'ampleur du drame que vivent ces populations contraintes du jour au lendemain, à l'exil, parfois dans le dénuement le plus total, et qui comptent sur la solidarité internationale pour survivre en gardant un peu de dignité. Mais aujourd'hui, cette dignité est en passe, si ce n'est déjà fait, d'être menacée.

Parce que la main qui donne, ne reçoit plus assez pour continuer ses oeuvres caritatives. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce cri du coeur du PAM qui se désole, dans le cadre de ses programmes et opérations en faveur des réfugiés soudanais, de ne pouvoir poursuivre sereinement sa mission d'assistance à court terme si rien n'est fait. Pour cause : l'augmentation des besoins en aide humanitaire, au moment où ses ressources financières se réduisent comme peau de chagrin. C'est dire si le besoin de financements se fait lourdement sentir.

Comment peut-il en être autrement quand les contributions dont dépend entièrement le PAM lui-même, commencent à se raréfier ? Certains contributeurs procédant à des coupes budgétaires quand ils ne rechignent pas à cracher au bassinet. Et c'est peu dire que la fin, de façon générale, de l'aide américaine en Afrique, rend la situation encore plus difficile.

Il convient de traiter le problème à la racine

Car, le gap créé va immanquablement impacter la vulnérabilité des populations qui en bénéficiaient tout en augmentant les besoins d'aide. Pour en revenir au cas du Soudan, le cri d'alarme du PAM doit interpeller les généraux à mettre de l'eau dans leur vin et à mettre leurs ego en berne pour donner une chance à la paix. Car, tant qu'il y aura la guerre, il y aura des réfugiés.

Mais sont-ils encore capables de ce sursaut de patriotisme ? Rien n'est moins sûr. Et la situation est d'autant plus désespérante que quand ce n'est pas l'insécurité qui était hier un frein à la distribution de l'aide, c'est le manque de financement aujourd'hui qui met en péril l'aide humanitaire. De quoi se demander si l'avenir de l'aide humanitaire est désormais en pointillés. La question est d'autant plus fondée qu'au-delà de la rareté des ressources financières, le conflit au Soudan est aujourd'hui au bord de l'enlisement ; ce qui tend à en faire une guerre presque oubliée.

Et cela, dans un contexte où les foyers de tensions se multiplient dans le monde, sachant que l'Occident a aussi ses propres problèmes. En tout état de cause, il convient de traiter le problème à la racine. Et il appartient aussi à l'Afrique de prendre ses responsabilités en travaillant à éviter ces situations de conflit qui contribuent à retarder le développement du continent, en plus de plonger les populations dans la précarité et la tourmente.