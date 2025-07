Afrique: CAN féminine 2024 - La CAF dévoile le nouveau design du trophée de la compétition

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé le nouveau design pour la Coupe d'Afrique des nations féminine Maroc 2024 (5-26 juillet) qui symbolise la "célébration de l'égalité, l'unité et l'excellence", a appris l'APS, d'un communiqué de l'instance en charge du football africain, rendu public, mercredi.

S'inspirant du trophée de la CAN masculine, celui de la CAN féminine présente un design "saisissant", représentant une "fleur épanouie" dont chacun des pétales correspond à une équipe nationale participante à la compétition.

"Au coeur de cette élégante forme florale émerge une sphère dorée, subtilement dessinée comme un ballon de football. Ornée d'une carte doré brillant de l'Afrique, elle reflète l'ambition, la fierté et l'impact mondial du continent dans le football féminin", explique le texte.

Selon le communiqué, le trophée est fabriqué en argent et en or mat et son corps enveloppé dans un anneau en or gravé du logo de la CAF. Tous ces détails symbolisent "l'engagement indéfectible de la confédération à élever le jeu féminin dans les 54 associations membres".

La base de la coupe est "en marbre blanc avec des rayures dorées".

Le Sénégal va prendre part, au Maroc, à sa troisième phase finale de CAN féminine, après celles de 2012 et 2022. Les Lionnes ont atteint les quarts de finale de la dernière édition au Maroc, lors de laquelle elles ont été éliminées par la Zambie aux tirs au but (4-2).

Le Sénégal est logé dans le groupe A de cette quinzième édition de la CAN féminine avec le Maroc, la Zambie, et la RD Congo.

Les Lionnes sont à Alger depuis vendredi dernier.

Elles ont battu en match amical, 3-0, les Algériennes, mardi. Elles vont prochainement rejoindre le royaume chérifien pour démarrer la compétition. La première sortie des joueuses de Mame Moussa Cissé est prévue dimanche, contre la RD Congo.

La CAN féminine est organisée par la Confédération africaine de football depuis 1991.

Le Nigeria est la nation la plus titrée, avec 11 trophées (1991, 1995, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016 et 2018).

La Guinée équatoriale a remporté la CAN féminine à deux reprises (2008 et 2012).

Douze équipes participent à cette édition.

Voici les résultats du tirage au sort :

Groupe A : Maroc, Zambie, Sénégal, RD Congo

Groupe B : Nigeria, Tunisie, Algérie, Botswana

Groupe C : Afrique du Sud, Ghana, Mali, Tanzanie