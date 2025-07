Togo: Un faux journal attribué à RFI sème le doute sur les réseaux sociaux

Après des cas constatés en République démocratique du Congo et au Cameroun, l'identité de RFI est actuellement détournée au Togo. Dans un climat social et politique sous tension, un faux journal portant notre logo circule activement sur les réseaux sociaux. Alors que notre signal est temporairement suspendu dans le pays, cette opération de désinformation s'attaque aux relations franco-togolaises et cherche, une nouvelle fois, à décrédibiliser notre travail.

Cette énième opération de désinformation ciblant Radio France Internationale se présente sous la forme d'une vidéo portant notre logo et utilisant notre charte graphique. Durant 36 secondes, on pense, à tort, y entendre la voix d'un journaliste de RFI, suivie d'une prétendue déclaration d'Emmanuel Macron. Les propos, faussement attribués au président français, évoquent son homologue togolais, Faure Gnassingbé, ainsi que la coupure temporaire de notre fréquence ainsi que celle de France 24 dans le pays, décidée lundi 16 juin par l'instance de régulation des médias.

Contrairement à ce que veulent faire croire certains utilisateurs, RFI n'a jamais produit ce contenu. Sur le fond, Emmanuel Macron n'a jamais prononcé une telle déclaration. Cet audio, écouté plus de deux millions de fois sur TikTok et Facebook, a été entièrement généré par intelligence artificielle. L'extrait synthétique a ensuite été apposé sur un visuel du président togolais diffusé par RFI, le 13 juin dernier.

IA et usurpation d'identité

Ce type de fausses informations générées par intelligence artificielle et usurpant notre logo se multiplie ces derniers jours, particulièrement en Afrique francophone. Ces infox, faciles à produire et parfois difficiles à vérifier, symbolisent parfaitement la lutte asymétrique entre la désinformation et notre travail de vérification. Il y a quelques jours, RFI était ciblée par une série de fausses éditions spéciales en République démocratique du Congo.

Au mois d'août dernier, un faux journal de RFI au sujet de l'AFC/M23 avait déjà agité les réseaux sociaux. Début mars, un audio siglé RFI affirmait, à tort, que Félix Tshisekedi allait « démissionner ». Toutes ces infox ont été générées par intelligence artificielle.

Ne pas se faire avoir

Pour ne pas se faire avoir face à l'amplification de ce phénomène, pensez à consulter le site internet et les réseaux sociaux officiels de RFI. Si le contenu qui circule en ligne avec notre logo ne s'y trouve pas, alors c'est une fausse information.