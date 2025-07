Ghana: Le Premier ministre indien Narendra Modi en visite officielle à Accra

Pour la première fois depuis 30 ans, un Premier ministre indien s'est rendu en visite officielle au Ghana, mercredi 2 juillet. Reçu par son homologue John Dramani Mahama, Narendra Modi en a profité pour renouer des relations bilatérales vieilles de plus d'un demi-siècle avec un pays riche en ressources et considéré comme un modèle de démocratie stable sur le continent africain.

En visite officielle au Ghana, Narendra Modi a été accueilli à l'aéroport par John Dramani Mahama en personne, dans l'après-midi du mercredi 2 juillet. En fin de journée, le Premier ministre indien et le président ghanéen ont ensuite donné une conférence de presse commune au palais présidentiel d'Accra, rendez-vous à l'occasion duquel l'un et l'autre ont tenu à rappeler que les relations bilatérales entre leurs deux pays remontaient à plus d'un demi-siècle.

L'Inde et le Ghana sont « des pays alliés qui partagent les mêmes points de vue » a notamment déclaré le président ghanéen, ce à quoi le Premier ministre indien a ajouté que cette vision commune concernait notamment la quête d'une meilleure reconnaissance des pays du sud global dans les instances internationales.

Au cours de cette visite de Narendra Modi, les deux pays ont par ailleurs signé trois accords portant respectivement sur l'industrie pharmaceutique, les échanges culturels et la poursuite des travaux d'une commission mixte permanente destinée à renforcer les liens diplomatiques entre Accra et New Delhi.

L'Inde, l'un des principaux partenaires économiques du Ghana

S'y ajoutent également des annonces de collaborations futures, notamment sur les vaccins, la défense et l'agriculture, ont encore annoncé les deux dirigeants, ce qui devrait encore renforcer les échanges commerciaux déjà importants entre leurs deux pays. D'un montant de 3 milliards de dollars pour la période 2024-2025, ils font effectivement de l'Inde l'un des principaux partenaires économiques du Ghana.

Dans son discours, le Premier ministre indien a enfin tenu à insister sur sa collaboration avec le Ghana sur la question des minerais, un sujet majeur pour Accra qui est le premier producteur d'or du continent africain et qui en exporte vers l'Inde massivement.

La visite de Narendra Modi au Ghana intervient alors que l'Inde est alliée de la Russie et rivale de la Chine, deux puissances qui cherchent à asseoir leur influence sur le continent africain. Après Accra où il doit rester jusqu'à la mi-journée du jeudi 3 juillet, le Premier ministre indien s'envolera pour Trinité-et-Tobago puis l'Argentine et le Brésil, où il assistera au sommet des Brics les 6 et 7 juillet à Rio de Janeiro. Avant de rentrer en Inde, il effectuera également une visite officielle en Namibie, qui a élu en mars sa première femme présidente, Netumbo Nandi-Ndaitwah.