Afrique: Maurice en lice pour la Coupe du monde 2025 au Ghana

La 2e édition des Championnats d'Afrique d'AirBadminton, tournoi de qualification sanctionné par la BWF pour la Coupe du monde d'AirBadminton, démarre aujourd'hui au Laboma Beach Resort à Accra, au Ghana.

Pendant les deux jours à venir, près d'une quinzaine de nations africaines, dont Maurice, s'affronteront afin de décrocher leur place pour la Coupe du monde de la discipline.

En effet, les enjeux seront différents comparés à la première édition, qui avait eu lieu l'an dernier à Maurice. Les deux meilleures équipes du relais par équipes se qualifieront et seront invitées à participer à la première Coupe du monde d'AirBadminton de la BWF. Celle-ci se déroulera du 13 au 16 novembre 2025 aux Émirats-arabes-unis. Une bourse de participation sera ainsi offerte par la BWF pour soutenir les équipes qualifiées.

Pour le clan mauricien, huit joueurs feront le déplacement pour défendre nos couleurs. Titré dans la triplette hommes l'an dernier, le trio Aatish Lubah, Tamesh Dookhee et Giresh Kumar Rampersand sera du voyage chez les messieurs, alors que Tameesh Bhoyroo sera le quatrième élément masculin de cette sélection. Chez les dames, Seemran Ancharaz, Kobita Dookhee, Sharon Young Pak Kian et Heshamee Khedoon représenteront l'équipe féminine, tandis que le Team Manager pour ce déplacement sera Julien Sookun.

Lors de la première édition, l'Afrique du Sud avait terminé comme la nation la plus titrée, remportant quatre titres individuels et terminant deuxième de l'épreuve par équipes lors de ces championnats, qui s'étaient déroulés sur la plage de Mont-Choisy à Maurice, du 14 au 17 novembre 2024. La finale par équipes avait vu les Sud-Africains s'incliner de justesse face à l'Ouganda. Le seul titre individuel qui n'avait pas été remporté par l'Afrique du Sud est celui du triple messieurs, remporté par Tamesh Dookhee, Giresh Kumar Rampersand et Aatish Lubah pour l'île Maurice, face à l'Ouganda en finale.

Pour la Fédération ghanéenne de badminton, ces Championnats d'Afrique d'AirBadminton 2025 représentent une étape importante dans leur calendrier, puisque c'est la première fois que le pays accueille l'un des cinq tournois mondiaux des AirBadminton World Series -- le premier grand événement international de badminton en Afrique de l'Ouest.

Les champions d'Afrique en titre ont ainsi mis toutes les chances de leur côté pour briller sur leur terrain et ont eu droit à un entraînement résidentiel au mois de juin. La saison 2025 représente un moment historique pour le sport ghanéen. «C'est la plus grande année de l'histoire du badminton au Ghana», a déclaré Yeboah Evans, président de Ghana Badminton, ancien viceprésident du Comité olympique ghanéen et actuel trésorier du Comité national olympique. «Nous ne nous contentons pas de défendre notre titre, nous nous préparons à mettre en avant l'excellence africaine lorsque le monde entier se rendra au Ghana du 3 au 6 juillet 2025.»