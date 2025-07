Ile Maurice: L'anticyclone influencera le temps jusqu'à vendredi

Un fort anticyclone, situé au Sud-ouest des Mascareignes, influence actuellement le temps local et devrait maintenir son influence jusqu'à vendredi. Il entraîne des conditions venteuses et une baisse notable des températures.

Selon un prévisionniste de la station météorologique de Vacoas, les températures sont inférieures à la moyenne saisonnière par environ 3 °C.

Aujourd'hui, jeudi 3 juillet, la température maximale variera entre 17 et 20 °C sur le plateau central et entre 22 et 24 °C sur les régions côtières. De faibles pluies sont attendues principalement à l'Est, au Sud et sur le plateau central. Les vents souffleront du secteur sud-est entre 30 et 40 km/h, avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 80 km/h dans certaines régions. Des signes indiquent toutefois que les vents pourraient légèrement faiblir à partir de demain, vendredi 4 juillet.

La mer restera très forte au-delà des récifs, avec des houles de secteur sud-ouest atteignant environ 4 mètres. Ces vagues pourraient également perturber les lagons et déferler le long des zones côtières basses à l'Ouest et au Sud, notamment pendant les marées hautes.