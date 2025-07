Togo: Les évêques - « Usage disproportionné de la force pour réprimer une manifestation »

Lomé — « Nous condamnons vigoureusement les violences inacceptables et insoutenables, quelles qu'en soient leurs origines, leurs auteurs ou leurs justifications ». C'est en ces termes que les évêques du Togo ont pris position sur les affrontements qui ont eu lieu la semaine dernière et qui ont causé la mort d'au moins sept personnes, dont certaines ont été retrouvées sans vie dans les eaux du lac et de la lagune situés près de la capitale Lomé.

Dans la déclaration publiée le 30 juin, signée par Mgr Benoît Alowonou, évêque de Kpalimé et président de la Conférence épiscopale togolaise, il est affirmé que « le recours disproportionné à la force pour réprimer une manifestation, même illégale, est tout simplement inacceptable ». Les 27, 28 et 29 juin, des milliers de personnes étaient descendues dans les rues de Lomé pour protester contre la réforme constitutionnelle qui a transformé le Togo d'une république présidentielle en une république parlementaire (voir Fides 16/4/2024).

Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 après la mort de son père et prédécesseur à la présidence, Gnassingbé Eyadéma, a ainsi pu rester au pouvoir, non plus en tant que chef de l'État, mais en tant que Premier ministre. Faure Gnassingbé a prêté serment en mai en tant que président du Conseil des ministres. Ce poste n'a pas de limite officielle de mandat et Faure Gnassingbé peut donc être réélu par le Parlement pour une durée indéterminée.

« Nous nous inclinons avec respect devant la mémoire de tous nos compatriotes qui ont été tués dans ces vagues de violence et présentons nos sincères condoléances à leurs familles », écrivent les évêques, qui invitent « les dirigeants, les acteurs politiques, les Forces de défense et de sécurité et les leaders d'opinion, à faire preuve de responsabilité, de retenue et d'engagement sincère pour la construction de notre pays ». (LM) (Agence Fides 2/7/20259)